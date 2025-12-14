Raphinha giúp Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga, bỏ xa Real Madrid

Tiếp đón Osasuna trên sân nhà Nou Camp, Barcelona được kỳ vọng giành trọn 3 điểm. HLV Hansi Flick sử dụng đội hình thiên về tấn công với các tiền đạo Yamal, Rashford, Raphinha, Torres.

Barcelona ép sân nhưng không tạo ra hiệu quả ở hiệp 1 (Ảnh: Reuters).

Với lợi thế sân nhà, Barcelona chủ động đẩy cao đội hình lên ép sân. Phút 24, Rashford treo bóng chính xác để Torres đánh đầu tung lưới đối thủ.

Tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài cho rằng Lamine Yamal đã việt vị trước đó. Barcelona miệt mài tấn công, nhưng họ không tạo ra thêm được cơ hội đáng kể ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, Barcelona gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên phải đợi tới phút 70, Barcelona mới tạo ra được sự khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của Osasuna.

Pedri đi bóng đầy nỗ lực trước khi chuyền cho Raphinha. Khoảng trống mở ra và ngôi sao người Brazil đã dứt điểm quyết đoán làm tung lưới Osasuna, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Raphinha lập cú đúp giúp Barcelona chiến thắng (Ảnh: Getty).

Barcelona càng chơi càng hay sau khi giải tỏa áp lực. Phút 86, Kounde thoát xuống đáy biên và chuyền bóng ngược lại, Catena bên phía Osasuna cố gắng truy cản nhưng bóng đến đúng vị trí mà Raphinha chờ sẵn. Ngay lập tức, Raphinha đệm bóng vào lưới để ấn định thắng lợi 2-0 cho Barcelona.

Kết quả này giúp đội chủ sân Nou Camp củng cố ngôi đầu La Liga khi có 43 điểm trong tay, hơn đội xếp thứ 2 là Real Madrid 7 điểm. Tối nay, Real Madrid làm khách trên sân của Alaves.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Eric Garcia, Pedri, Yamal, Rashford, Raphinha, Torres.

Bàn thắng: Raphinha (70', 86').

Osasuna: Herrera, Arguibide, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones, Moncayola, Torro, Oroz, Munoz, Budimir.