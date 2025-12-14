Tình huống diễn ra vào ngày 11/12 ở lối ra đường Vành đai 3 trên cao, đoạn dẫn xuống Linh Đàm (Hà Nội).

Đi vào đường cấm, mô-tô đâm vào đuôi xe 16 chỗ rồi tự ngã (Video: CTV).

Đường vành đai 3 trên cao chỉ cho phép ô tô lưu thông, người điều khiển xe hai bánh đi vào sẽ bị phạt.

Theo Điều 7 Nghị định 168/2024, người điều khiển mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc (trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc) sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp gây tai nạn giao thông thì người điều khiển phương tiện bị phạt 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài nguy cơ bị phạt nặng, việc điều khiển xe hai bánh đi vào đường chỉ dành cho ô tô chạy tốc độ cao rất nguy hiểm, dễ dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.

"Hình ảnh rõ ràng như thế này rồi, mong cơ quan chức năng xác minh và xử lý nghiêm để răn đe. Phải chăng xe máy ít bị phạt nguội nên nhiều người nhờn luật?", tài khoản Hùng Anh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Đặng Quân đồng tình: "Đúng như vậy, xe máy lâu nay như thể được miễn trừ phạt nguội vậy. Việc này một phần do rất ít người làm thủ tục sang tên theo đúng quy định khi mua bán xe máy, thành ra khó và có lẽ mất nhiều thời gian nên cơ quan chức năng cũng ngại xác minh để truy tìm người đi xe máy vi phạm. Hy vọng sau đợt làm sạch dữ liệu phương tiện giao thông, việc phạt nguội xe máy sẽ được thực hiện nghiêm để lập lại trật tự an toàn giao thông".