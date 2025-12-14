Nga tấn công toàn tuyến, tăng tốc giành lãnh thổ trên chiến trường Ukraine

Tàu bị trúng tên lửa trong cuộc tấn công vào thị trấn Chornomorsk, vùng Odessa, Ukraine ngày 12/12 (Ảnh: Reuters).

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 13/12 cho biết lực lượng Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo gần như toàn bộ giới tuyến.

“Tình hình tác chiến vẫn khó khăn. Đối phương đang tiến hành các hành động tấn công dọc theo gần như toàn bộ giới tuyến”, ông Syrskyi nói.

Tướng Ukraine xác nhận có những ngày số lượng các cuộc giao tranh lên tới 300, con số cao nhất kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu nổ ra vào năm 2022.

"Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục đối phó với áp lực, làm gián đoạn kế hoạch của Nga, không từ bỏ chiến thuật phòng thủ chủ động và áp dụng chúng một cách hiệu quả”, ông Syrskyi nói thêm.

Ông Syrskyi cho biết, có thời điểm, lực lượng quân đội Nga tại Ukraine đã lên tới khoảng 710.000 quân.

Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, vào tháng 11, lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát một số vùng lãnh thổ ở Ukraine, mặc dù chịu tổn thất lớn. Ông Syrskyi cho rằng những tuyên bố của Nga về tốc độ tiến quân không phản ánh tình hình thực tế.

“Tại một số khu vực trọng điểm, chúng tôi đang tiến hành các hoạt động tác chiến và quét sạch các khu vực của đối phương. Đặc biệt, các hoạt động tác chiến của chúng tôi vẫn tiếp diễn tại khu vực đô thị Pokrovsk-Myrnohrad. Tại Pokrovsk, trong vài tuần qua, chúng tôi đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 16 km2 ở phía bắc thành phố. Công tác hậu cần ở Myrnohrad gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn tiếp tục. Trên các mặt trận Kupiansk, Kostiantynivka và Prydniprovske, chúng tôi không để mất vùng lãnh thổ nào”, ông Syrskyi nhấn mạnh.

Ông Syrskyi tuyên bố giao các nhiệm vụ cần thiết cho các chỉ huy quân sự. Những nhiệm vụ này bao gồm ổn định tình hình ở các khu vực có nguy cơ bị tấn công nhiều nhất thông qua phòng thủ chủ động, đảm bảo tăng cường lực lượng cho các đơn vị chiến đấu và chuyển giao một số lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ sang các đơn vị có lực lượng máy bay không người lái được tăng cường.

Bản đồ khu vực Siversk (Ảnh: Sky).

Tổng thống Vladimir Putin hôm 11/12 đã chúc mừng quân đội Nga sau khi các chỉ huy báo cáo với ông rằng lực lượng Moscow đã giành toàn quyền kiểm soát thị trấn Siversk ở Donetsk, nhưng quân đội Ukraine sau đó nói rằng họ vẫn kiểm soát khu vực này.

Các chỉ huy nói với ông Putin rằng việc kiểm soát Siversk, một thị trấn có hơn 10.000 dân trước chiến sự, là bước đệm để tiến tới Sloviansk, một trong hai thành phố lớn nhất ở Donetsk vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Siversk được xem là chốt chặn chiến lược cho phần còn lại của "vành đai pháo đài" do Ukraine kiểm soát ở Donetsk, ám chỉ các khu vực được Kiev xây dựng phòng tuyến kiên cố, mạnh mẽ.

Các chỉ huy Nga cho biết, Ukraine đã cố gắng bảo vệ Siversk bằng nhiều tuyến hào và công sự khác nhau, và quân đội Nga đã vượt qua được các chướng ngại bằng cách cắt đứt các tuyến hậu cần, vượt sườn lực lượng phòng thủ, và tiến hành những đợt tiến công có trọng điểm.

Trong khi đó, đơn vị Lực lượng Tác chiến Miền Đông của quân đội Ukraine tuyên bố, ở hướng Sloviansk, thành phố Siversk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine.

Thông báo của Lực lượng Tác chiến Miền Đông cũng cho biết lực lượng Ukraine đang giữ vững các quận phía bắc của Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng trước đây về phía tây nam, nơi mà các chỉ huy Nga nói đã nằm dưới quyền kiểm soát của Moscow từ tháng trước.

Theo phía Kiev, binh sĩ Ukraine đang hoạt động tại khu trung tâm thành phố, chặn đứng các nỗ lực tiến công của Nga. Quân đội Ukraine tuyên bố đang đẩy lùi một cuộc tiến công cơ giới quy mô lớn bất thường của Nga ngay bên trong Pokrovsk.

Khu vực miền Đông Ukraine hiện là một trong những mặt trận giao tranh khốc liệt nhất trên chiến trường Ukraine. Cả lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục nỗ lực giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình đang diễn ra.

Báo Telegraph của Anh dẫn dữ liệu mới nhất của DeepState, dự án bản đồ chiến trường của Ukraine, cho biết quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 500km2 lãnh thổ Ukraine vào tháng 11, tăng gấp đôi so với 250km2 lãnh thổ vào tháng trước.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn của Mỹ, cho biết tốc độ tiến quân này đang tiến gần mức nhanh nhất kể từ giai đoạn đầu của xung đột cách đây 4 năm.