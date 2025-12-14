Một công ty chứng khoán bị phạt tiền tỷ do vướng loạt vi phạm

Ngày 11/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán EVS (mã chứng khoán: EVS) vì hàng loạt vi phạm, tổng tiền phạt là hơn 1,1 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty này bị phạt 275 triệu đồng do một số hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ mà công ty thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.

Công ty này bị phạt 275 triệu đồng cung cấp sản phẩm Elending để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, diễn ra trong giai đoạn 1/1/2023 đến 17/9/2025.

Công ty này cũng bị phạt 175 triệu đồng do báo cáo không chính xác về tỷ lệ vốn khả dụng ở các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại nhiều thời điểm. Công ty cũng bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Từ ngày 22/9 đến 25/9, công ty đã đầu tư 4,13 triệu cổ phiếu GMA của Công ty cổ phần G-Automobile.

Thêm công ty chứng khoán bị phạt hơn 1 tỷ đồng do loạt vi phạm (Ảnh: DT).

Ngoài ra, Chứng khoán EVS còn phạm nhiều lỗi khác dẫn đến bị phạt hàng chục triệu đồng. Công ty phạt 60 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại bộ phận nghiệp vụ phải có chứng chỉ, phạt 65 triệu đồng do thực hiện mở tài khoản giao dịch ký quỹ cho người nội bộ, phạt 60 triệu đồng do báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với báo cáo hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến năm 2023…

Cùng lĩnh vực chứng khoán, mới đây thị trường có Chứng khoán Mirae Asset bị phạt 700 triệu đồng do vướng loạt vi phạm.

Cùng ngày, UBCKNN cũng thông báo phạt Công ty Bất động sản BNP Global số tiền 92,5 triệu đồng do không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với nhiều tài liệu, gồm tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Công ty này cũng gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX đối với các tài liệu gồm báo cáo tài chính bán niên 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; công bố định kỳ tình hình thanh toán lãi, gốc mã trái phiếu BNPCH2123002.