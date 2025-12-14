Arsenal đánh bại đội cuối bảng nhờ cú đúp phản lưới nhà

Đội đầu bảng Ngoại hạng Anh Arsenal đã phải chờ tới phút 90+4 mới có thể khuất phục đội cuối bảng Wolves với chiến thắng nghẹt thở 2-1, qua đó nâng chuỗi thắng đối đầu liên tiếp lên con số 9.

Đúng như dự đoán, Arsenal nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay phút đầu, Bukayo Saka treo bóng để Jurriën Timber bật cao đánh đầu nhưng không chính xác. Các học trò của Mikel Arteta kiên nhẫn triển khai bóng, chủ yếu tập trung bên cánh phải, trước một Wolves chơi phòng ngự kiên cường và không ngại va chạm. Declan Rice bỏ lỡ cơ hội với cú đánh đầu thiếu lực từ quả tạt của Saka.

Arsenal gặp khó khăn trước lối chơi phòng thủ chặt chẽ của Wolves (Ảnh: Getty).

Dù lép vế, Wolves lại là đội có cú sút trúng đích đầu tiên ở phút 27, khi Hwang Hee Chan bứt tốc vượt qua hàng thủ Arsenal nhưng không thắng được thủ môn David Raya. Tình huống này cũng khiến Arteta phải lo lắng khi Ben White dính chấn thương và buộc rời sân. Arsenal nhanh chóng dồn ép trở lại, với hàng loạt cú dứt điểm của Saka và Gabriel Martinelli, song đều bị hàng thủ đội khách lăn xả cản phá. Hiệp một khép lại trong sự sốt ruột của khán giả Emirates, khi Wolves còn suýt ghi bàn ở phút bù giờ.

Sang hiệp hai, thế trận không đổi khi Arsenal tiếp tục tấn công dồn dập. Martinelli có cơ hội hiếm hoi vượt qua Matt Doherty nhưng lại cứa lòng chệch khung thành, trước khi bị rút ra trong loạt thay người của Arteta. Viktor Gyokeres và Mikel Merino lần lượt bỏ lỡ cơ hội, còn thủ môn Sam Johnstone bắt đầu tỏa sáng với hai pha cứu thua liên tiếp trước các cú dứt điểm của Rice. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 75 khi Johnstone không may phản lưới sau tình huống cản phá quả phạt góc của Saka, giúp Arsenal khai thông thế bế tắc.

Johnstone vô tình làm phản lưới nhà (Ảnh: Getty).

Tưởng như bàn mở tỷ số sẽ giúp đội chủ nhà dễ thở hơn, nhưng Wolves bất ngờ vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận. Phút 90, Tolu Arokodare đánh đầu tung lưới Raya từ đường căng ngang bên cánh, gỡ hòa 1-1 trong sự vỡ òa của khán giả đội khách. Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại. Phút 90+4, Yerson Mosquera trong nỗ lực phòng ngự đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà từ quả tạt của Saka, mang về bàn thắng quyết định cho Arsenal.

Chiến thắng muộn giúp Arsenal giữ vững ngôi đầu bảng và phần nào xoa dịu nỗi thất vọng sau thất bại kịch tính trước Aston Villa, đồng thời nối dài chuỗi thắng trên mọi đấu trường lên hai trận. Trong khi đó, Wolves tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng với thất bại thứ 10 liên tiếp.