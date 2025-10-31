Dược phẩm Long Châu cùng báo Dân trí hỗ trợ thuốc tới bà con vùng lũ

Ngay sau khi bài viết "Miền Trung oằn mình trong lũ, nhà sập, người mất, tài sản bị cuốn trôi" được báo Dân trí đăng tải, hàng trăm lượt ủng hộ từ bạn đọc hảo tâm khắp nơi đã gửi về tòa soạn, nhằm san sẻ khó khăn cùng đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Tối 30/10, báo Dân trí đã khẩn trương triển khai kế hoạch chương trình trao tặng 1.000 túi an sinh tới người dân vùng lũ lụt tại Huế và Đà Nẵng.

Hưởng ứng lời kêu gọi từ báo Dân trí, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu đã gửi tặng 1.000 suất thuốc và vitamin thiết yếu tới người dân Huế và Đà Nẵng. Cụ thể là 1.000 lọ thuốc viên nén Cloramin B TW3 (100 viên/lọ), 100 hộp Pacemin 325mg Hà Tây (50x10), 100 hộp Vitamin 500mg Khapharco (vỉ 10 viên).

Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu vận chuyển thuốc và vitamin thiết yếu đến Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên của báo Dân trí tại Đà Nẵng (Ảnh: Quốc Triều).

Những loại thuốc và vitamin này là dược phẩm thiết yếu, giúp người dân nâng cao sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Toàn bộ số thuốc và vitamin đã được Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu vận chuyển đến Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên của báo Dân trí tại thành phố Đà Nẵng.

Số thuốc và vitamin Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu hỗ trợ sẽ được báo Dân trí phân bổ vào 1.000 túi an sinh, gửi tới bà con vùng lũ ở thành phố Đà Nẵng và Huế (Ảnh: Quốc Triều).

Đại diện báo Dân trí, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên, đã tiếp nhận số dược phẩm trên.

Thay mặt Ban Biên tập báo Dân trí, nhà báo Trần Duy Tuyên gửi lời cảm ơn Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu đã chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ.

Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên, tiếp nhận số dược phẩm Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu gửi tặng bà con vùng lũ (Ảnh: Quốc Triều).

Ngay sau khi tiếp nhận, số thuốc và vitamin được báo Dân trí phân bổ vào 1.000 túi an sinh, gửi tới tận tay bà con vùng lũ ở thành phố Đà Nẵng và Huế, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.