Cảnh giác với "chuyến tàu vét" biển số đẹp

Tôi vốn là người không để tâm đến biển số xe hay số điện thoại, đến ngay cả biển số xe mình đi hay số điện thoại các thành viên trong gia đình, tôi cũng không nhớ rành rọt. Tuy nhiên, nếu đi đường gặp những chiếc xe gắn biển số đẹp thì tôi vẫn cảm thấy rất ấn tượng, ít nhất là chúng cực kỳ dễ nhớ.

Đương nhiên, những người đam mê số đẹp họ không đơn thuần chỉ nhằm mục đích ghi nhớ. Một chiếc xe thường được "định danh" bằng một dãy số, và thông qua dãy số đó, đôi lúc người ta sẽ "định vị" được chủ nhân chiếc xe. Sở hữu một biển số xe đẹp, trên góc độ nào đó, đẳng cấp của chủ xe cũng ở một tầng nấc khác.

Thế nào là đẹp? Trước hết phải ấn tượng, phải quý - hiếm, phải độc - lạ. Đẹp còn có nghĩa là đạt được sự hài hòa, phù hợp phong thủy. Và đã gọi là đẹp thì sẽ có người ngưỡng mộ, khơi gợi nhu cầu sở hữu, chiếm hữu. Giá cho cái đẹp thì hẳn nhiên rồi, thường không rẻ.

Hồi năm ngoái, một cậu em khoe tôi mua chiếc ô tô với giá khoảng 900 triệu đồng, sau khi bốc biển số ít hôm thì đã có người trả giá mua lại gần 2 tỷ đồng. Trong khi đó ai cũng biết rằng, với những nhu cầu tiêu sản như xe cộ, xe vừa mua xong, ra khỏi gara đã lỗ vì chẳng mấy khi mà bán lại được ngang bằng giá hãng. Thế mới nói, giá của biển số đẹp rất vô cùng. Chỉ một dãy số - một chi tiết trên chiếc xe để lưu thông thôi - nhưng đã được trả giá cao hơn chính chiếc xe đó.

Liên tục có các biển số xe máy siêu đẹp được bốc trong ngày khiến người dân hoài nghi về quy trình bấm lấy số (Ảnh: S.B.).

Vừa mới mấy ngày trước, hai chiếc xe máy nhãn hiệu Yaz được vợ chồng anh T.T.P., ngụ xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai mua, một chiếc có giá 500 triệu đồng, chiếc còn lại giá 300 triệu đồng, ấy thế mà sau khi bấm ra biển số xe 60B6-888.88, đã sang tay cho người khác với giá 1,5 tỷ đồng. Giá trị thị trường chiếc xe nhân 3, nhân 5 nhờ vào biển số.

Theo quy định hiện hành, biển số xe được bấm số ngẫu nhiên bởi chủ xe. Chủ xe nào bấm được biển số đẹp cũng có thể coi như "trúng số" vậy, phải rất may mắn vì tỷ lệ trúng rất ít, rất khó (nếu nhiều thì sao thị trường lại định giá đắt?).

Bấm số ngẫu nhiên, tưởng là công bằng nhưng thực tế lại cho thấy nhiều vấn đề phát sinh trong công tác cấp biển, dẫn đến ồn ào, bàn tán.

Ví như trường hợp vợ chồng anh P. ở Đồng Nai đề cập ở trên, họ là những người kinh doanh xe máy và trong một ngày bấm được tới 4 biển số đẹp: 60B6-888.89, 60B6-888.86 cho 2 chiếc xe Suzuki RGV120, SH150i và biển số 60B6-888.88; 60B6-888.68 cho 2 xe máy hiệu Yaz.

Sự "may mắn" đến mức khiến người ta không khỏi sửng sốt và hoài nghi?!

Nhiều ý kiến cho rằng, một người bấm được một biển số đẹp đã không dễ dàng gì, vậy mà cả hai vợ chồng bấm được 4 biển số đẹp thì rất khó tin! Sau đó, anh P. đã tiết lộ rằng, chủ cửa hàng bán 4 xe máy cho vợ chồng anh cam kết luôn việc hỗ trợ ra tên chủ xe và bấm biển số. Đến cơ quan chức năng, vợ chồng anh P. chỉ cần đứng bên ngoài còn việc bấm lấy biển số do người của cửa hàng bán xe thực hiện.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác một Phó Công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ), song nguyên nhân dẫn đến bị tạm đình chỉ xuất phát từ việc cán bộ này làm sai quy trình hướng dẫn đăng ký xe, chứ không có dấu hiệu can thiệp vào hệ thống bấm biển số.

Ồn ào bấm biển số xe "siêu đẹp" không chỉ diễn ra ở Đồng Nai mà tại Đồng Tháp, Công an tỉnh cũng vào cuộc xác minh vụ 4 biển số 66F1- 999.96, 66F1-999.79, 66F1-999.98 và 66F1-999.99 được bấm cùng một ngày.

Bước đầu, Công an chưa phát hiện thông tin vi phạm của lực lượng làm nhiệm vụ và chưa thấy sai quy trình trong bấm số. Các biển số trên mà các chủ xe bấm được là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Về lý mà nói thì một khi kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy không phát hiện sai sót về quy trình, cũng không phát hiện sai sót về kĩ thuật, không chứng minh được có hành vi tác động tiêu cực, không có hành vi cố ý làm trái quy định… vậy thì không có lý do gì để bàn ra tán vào. Vậy nhưng, có vẻ như không ít người chưa "tâm phục, khẩu phục".

Thực tế cho thấy tình trạng vi phạm, trục lợi trong quá trình cấp biển số xe từng xảy ra. Ví dụ tại An Giang, hồi năm ngoái, nguyên trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và một số cán bộ Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đã bị bắt về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do liên quan đến sai phạm trong vụ cấp biển số xe.

Để chấm dứt triệt để những rủi ro công vụ nói trên thì phương án đấu giá biển số đẹp đang được kỳ vọng sẽ ngăn chặn được hành vi trục lợi và tạo được sự bình đẳng, minh bạch trong việc cấp, sử dụng biển số xe. Kể từ ngày 1/7/2023, nghị quyết 73/2022 của Quốc hội thí điểm đấu giá biển số ô tô sẽ có hiệu lực thi hành và Bộ Công an hiện vẫn đang soạn thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của nghị quyết 73 nhằm triển khai thí điểm.

Người viết cho rằng, đấu giá biển số đẹp mang lại "lợi đơn, lợi kép", chẳng những tránh được nguy cơ trục lợi cũng như "dị nghị" đối với cơ quan chức năng mà còn mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Năm 2008, một phiên đấu giá biển số phương tiện giao thông được người dân Nghệ An đặc biệt quan tâm bởi chỉ sau một đêm, với 10 biển số, Công an Nghệ An đã thu được 2,4 tỷ đồng, bổ sung vào quỹ vì người nghèo. Hoạt động này sau đó không thể tiếp tục do vướng quy định pháp luật.

Thế nên, không quá khi nói quỹ biển số đẹp là nguồn lực không nhỏ với ngân sách. Việc thí điểm và nhanh chóng áp dụng chính thức sớm ngày nào sẽ tận dụng được càng nhiều nguồn lực ngày đó, và cũng là mong mỏi của hầu hết người dân. Chỉ còn 3 tháng, hi vọng sẽ không xảy ra những "chuyến tàu vét" xảy ra đâu đó nhằm tư túi ở lĩnh vực này.

Tác giả: Bích Diệp tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại trường Đại học Ngoại thương; gia nhập báo Dân Trí từ năm 2012 và chuyên đưa tin về kinh tế, hoạt động doanh nghiệp, thị trường chứng khoán.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!