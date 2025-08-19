Dấu ấn “người Nội vụ” trong tiến trình hiện đại hóa nền quản trị quốc gia

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 18/8, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, trong số các đóng góp to lớn của Bộ Nội vụ nhiệm kỳ vừa qua, có việc giữ vai trò tiên phong trong công tác tham mưu và triển khai cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp lại các đơn vị hành chính, kiến tạo các không gian phát triển mới cho đất nước.

Cho đến nay, mặc dù yêu cầu đặt ra vô cùng cấp bách, đòi hỏi chất lượng tham mưu rất cao, thời gian rất ngắn nhưng có thể nói Bộ Nội vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, như Phó thủ tướng thường trực ghi nhận: "Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, phức tạp và chưa từng có tiền lệ này, tôi biết rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Bộ đã nỗ lực vượt bậc. Phía sau khối lượng công việc đồ sộ đó là nhiều trăn trở, lo toan, với những bữa ăn nuốt vội và bao đêm không ngủ".

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trao quyết định và hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ mới, chiều 18/8 (Ảnh: Mạnh Quân)

Quả thực, dõi theo cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp lại các đơn vị hành chính trong thời gian vừa qua, bên cạnh tầm nhìn chiến lược và sự quyết liệt của các cấp có thẩm quyền, chúng ta có thể thấy điểm sáng nổi bật, mang dấu ấn đột phá về công tác tham mưu của Bộ Nội vụ.

Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của khối Chính phủ giảm 5 Bộ, cơ quan ngang Bộ (tương ứng giảm 22,7%); giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ (tương ứng giảm 37,5%). Chính phủ hiện tại còn 22/30 Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ so với đầu nhiệm kỳ; giảm 30/30 tổng cục và tương đương, 1.025 Vụ, Cục, 4.413 chi cục và tương đương; giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập.

Cả nước đã giảm từ 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (giảm 29 tỉnh, tương ứng 46%); giảm 6.714 đơn vị cấp xã, từ 10.035 đơn vị xuống còn 3.321 đơn vị, kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

Cũng trong 5 năm vừa qua, Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, tham mưu Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, và đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện với nhiều giải pháp trọng tâm, đồng bộ, hiệu quả.

Những đóng góp nổi bật của Đảng bộ Bộ Nội vụ còn thể hiện qua việc lãnh đạo xây dựng 12 Luật, Pháp lệnh, 14 Nghị quyết của Quốc hội, 125 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 116 Nghị định và trên 200 Nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời thể chế chủ trương của Đảng và thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Trong khuôn khổ bài viết này sẽ không thể điểm hết được kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuy nhiên, những kết quả đặc biệt quan trọng nêu trên không chỉ cho thấy nỗ lực làm việc đáng khâm phục và những dấu ấn mang tính lịch sử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ nhiệm kỳ qua, mà còn khẳng định vị thế và vai trò đặc biệt quan trọng của Bộ trong những năm sắp tới, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với quyết tâm vươn mình, bứt phá phát triển.

Công tác của Bộ Nội vụ gắn trực tiếp với tổ chức bộ máy chính quyền, với chất lượng cán bộ, việc làm, năng suất lao động, các chính sách an sinh xã hội và phong trào thi đua. Đây là những lĩnh vực có vai trò rất lớn, nhiệm vụ nặng nề, quyết định đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước và năng suất xã hội. Trong đó, như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Bộ Nội vụ thời gian tới là tiếp tục tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Có thể nói rằng, trong kỷ nguyên mới của đất nước, Bộ Nội vụ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tham mưu xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; hoàn thiện việc tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Ở nước ta, chủ trương xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại đã được đề ra từ nhiều năm nay. Thời gian gần đây, các bài viết, phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã định hình rõ hơn những đặc trưng căn bản của nền quản trị quốc gia Việt Nam hiện đại. Đó chính là xây dựng hệ thống chính trị "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả".

Hướng tới tương lai, chúng ta ý thức rằng những thành công mang tính lịch sử của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy mới chỉ là khởi đầu; phía trước còn nhiều công việc cần quyết tâm, nỗ lực, cần tinh thần dám nghĩ, dám làm và cần có tư duy, phương thức làm việc mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.v.v.

Bộ máy có thể “gọn” nhưng nếu không “tinh” thì cũng chưa đạt yêu cầu như Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã nhận định. Nói cách khác, những không gian phát triển mới mà chúng ta đã và đang xây dựng chỉ có thể phát huy hiệu quả cao nhất khi tổ chức bộ máy được vận hành bởi đội ngũ nhân sự chất lượng.

Cũng có nghĩa, nếu chúng ta coi tinh gọn tổ chức bộ máy là điều kiện “cần”, thì việc tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ là điều kiện “đủ” để hệ thống chính trị nói chung, đặc biệt là các cơ quan công quyền và cung ứng dịch vụ công có thể phát huy vai trò trong nền quản trị quốc gia.

Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong nhiệm kỳ mới. Trước hết là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong kỷ nguyên mới.

Hai là hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính nhà nước, quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý, quản trị phát triển giữa Trung ương và địa phương; thể chế về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách đối với người có công.

Ba là đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ; thực hiện có hiệu quả chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng người tài, tài năng cho khu vực công.

Bốn là thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá với yêu cầu đổi mới, cải cách theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với những kết quả công việc cụ thể, nổi bật trong 5 năm vừa qua, cùng nhận thức đúng và trúng các vấn đề cần ưu tiên ở nhiệm kỳ sắp tới, chúng ta có thể tin tưởng và xin chúc những “người Nội vụ” tiếp tục ghi dấu ấn trong tiến trình hiện đại hóa nền quản trị quốc gia.

Tác giả: Ông Nguyễn Văn Đáng có bằng tiến sĩ Quản trị công và chính sách từ trường Quản lý nhà nước Mark O. Hatfield, Đại học Portland State, Mỹ. Hiện ông công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

