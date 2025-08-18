Vậy là chỉ sau 3 ngày, từ ngày 13/8 đến 18h ngày 16/8, Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ lên tới 271,9 tỷ đồng, vượt qua mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng ban đầu đề ra.

Những khoản đóng góp từ vài chục nghìn đồng tiết kiệm từ tiền ăn sáng của học sinh, sinh viên, vài trăm ngàn của những người già để lại trong số tiền tiêu vặt của mình, đến những món quà hàng trăm triệu đồng từ các doanh nghiệp và mạnh thường quân, tất cả đều hướng về Cuba với cùng một tấm lòng.

Đây không chỉ là Chương trình nhằm vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến người dân Cuba nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung rằng: "Việt Nam luôn ở bên cạnh Cuba, như Cuba luôn ở bên cạnh Việt Nam".

Phát động Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba" (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN).

Kết quả ủng hộ đã nhanh chóng vượt qua mục tiêu tối thiểu ban đầu, cũng là biểu hiện rõ nét của tình nghĩa thủy chung sâu đậm, lòng biết ơn và sự cảm thông luôn sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi của người dân Việt Nam đối với người dân Cuba trong giai đoạn bạn đang có những khó khăn hiện nay.

Xúc động trước tấm lòng và tình cảm của người dân Việt Nam đối với Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermude ngày 16/8 đã viết trên mạng xã hội X lời cảm ơn như sau:

"Sự giúp đỡ hào phóng mà nhân dân Việt Nam dành cho Cuba không chỉ là hành động yêu thương mà chúng tôi vô cùng biết ơn, mà còn là món quà khiến chúng tôi vinh dự vì đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng, một dân tộc đã vươn lên sau nhiều cuộc đấu tranh và giờ đây khiến thế giới phải ngưỡng mộ vì sự phát triển bền vững". Dưới thông điệp này, Chủ tịch Cuba còn chia sẻ bài của Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, trong đó Đại sứ Cuba bày tỏ "vô cùng xúc động trước sự tham gia nhiệt tình của nhân dân Việt Nam trong chiến dịch vận động ủng hộ Cuba vừa được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động".

“Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”

“Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” là tuyên bố lần đầu tiên được nhà lãnh đạo của nhân dân Cuba Fidel Castro đưa ra trong cuộc mít-tinh tại Quảng trường Cách mạng Jose Marti ở La Habana ngày 2/1/1966, nhân kỷ niệm ngày Cách mạng Cuba thành công (1/1/1959-1/1/1966) và chào mừng Hội nghị Đoàn kết Á-Phi-Mỹ La tinh. Câu nói bất hủ ấy thể hiện tình cảm ruột thịt, sự sẵn sàng hy sinh, sẻ chia của Cuba đối với người đồng chí, anh em Việt Nam.

Người Việt Nam không ai quên được vào năm 1973, khi chiến tranh vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt, chính Chủ tịch Fidel đã đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm khu vực này khi đó. Hình ảnh vị lãnh tụ của nhân dân Cuba trong bộ đồng phục màu ô-liu, đứng trong hầm, tay nâng cao lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đã in sâu vào tâm thức của nhiều thế hệ người Việt Nam. Đó không chỉ là một chuyến thăm Ngoại giao thông thường, mà là sự hiện diện của một người anh em cùng chung chiến hào, một người bạn thực sự hết lòng vì Việt Nam trong những giờ phút khó khăn nhất.

Từ thập niên 1960 của thế kỷ trước, dù còn nhiều khó khăn bởi bao vây, cấm vận, Chính phủ và nhân dân Cuba vẫn dành cho Việt Nam sự ủng hộ chân thành, không toan tính cả về vật chất và tinh thần. Cuba đã cử nhiều đoàn chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế sang hỗ trợ, giúp đỡ điều trị cho các thương/bệnh binh và người dân bị nạn của Việt Nam, cử chuyên gia cầu đường sang tham gia cùng bộ đội Trường Sơn mở rộng đường mòn Hồ Chí Minh, giúp đào tạo hơn 1.000 sinh viên Việt Nam ở trình độ Đại học và Cao học... Thực sự là “máu Cuba” (với đúng nghĩa đen của nó) trong những năm tháng chiến tranh đã giúp cứu sống nhiều thương binh và người bệnh Việt Nam, “đường Cuba” cũng đã góp phần không nhỏ bù đắp cho sự thiếu dinh dưỡng của người Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhất trước kia. Rồi còn bao công trình rất có ý nghĩa mà Cuba hào hiệp giúp Việt Nam trong thời kỳ xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, như khách sạn Thắng Lợi ở Hà Nội, Bệnh viện Việt Nam - Cuba ở Quảng Bình, đường Xuân Mai, trại bò giống Ba Vì, xí nghiệp gà Lương Mỹ...

Truyền thống nghĩa tình trong thời đại mới

Tổng Bí thư Tô Lâm khi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba tháng 2/2025 vừa qua đã khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình mà Cuba đã dành cho Việt Nam và nhấn mạnh, đối với Việt Nam, đoàn kết, ủng hộ và hợp tác với Cuba là trách nhiệm và đạo lý, không những vì lợi ích của hai nước mà còn là sự đóng góp mẫu mực cho phong trào tiến bộ trên thế giới.

Thực tế là Việt Nam đã luôn khẳng định tình đoàn kết và ủng hộ Cuba, dành tình cảm chân thành, thủy chung với đồng chí, bạn bè. Trong những giai đoạn Cuba thiếu lương thực, chúng ta đã nhiều lần gửi hàng chục ngàn tấn gạo sang giúp bạn; nhân dân Việt Nam cũng đã quyên góp ủng hộ bạn quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh, máy tính và nhiều mặt hàng tiêu dùng cần thiết khác. Bên cạnh đó, chúng ta cũng triển khai nhiều dự án viện trợ, hợp tác hỗ trợ Cuba sản xuất lúa gạo, từng bước bảo đảm an ninh lương thực.

Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước đã có những bước tiến quan trọng. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, Việt Nam đã gửi sang Cuba nhiều thuốc men và hàng hóa quan trọng phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Cuba đã gửi cho Việt Nam nhiều loại thuốc được sản xuất với dây chuyền công nghệ cao và hàng triệu liều vaccine do Cuba sản xuất.

Trong lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm, Cuba đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu và sản xuất vaccine cũng như các loại thuốc đặc trị. Những dự án nghiên cứu chung giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho ngành y tế Việt Nam, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế.

65 năm tình nghĩa không phai

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba diễn ra trong 65 ngày, từ 13/8 đến 16/10, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Năm 2025 được chọn là “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba” thể hiện mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, hướng đến sự hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn nữa trong tương lai.

“Tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá của hai dân tộc. Chúng ta cùng nhau viết tiếp những trang mới của tình hữu nghị ấy bằng hành động cụ thể, để mỗi người dân Cuba cảm nhận rõ rằng, dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng Việt Nam luôn thủy chung, nghĩa tình, sẵn sàng sẻ chia với các bạn Cuba anh em”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã nêu rõ như vậy trong buổi Lễ phát động chiến dịch này, đồng thời bày tỏ tin tưởng, chương trình sẽ trở thành một hoạt động giáo dục sâu sắc trong cộng đồng và là cơ hội để học tập, thấm nhuần giá trị cao đẹp của tình bạn quốc tế mãi trường tồn trong một thế giới đầy biến động, để những giá trị ấy được nối tiếp, lan tỏa cho đến mai sau.

