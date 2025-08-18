Di sản tinh thần bất diệt

Mỗi độ thu về, chúng ta lại bồi hồi nhớ tới mùa thu lịch sử năm 1945 – mùa thu của Cách mạng tháng Tám. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời hiệu triệu tiến hành Tổng khởi nghĩa giành độc lập, tự do đã nhanh chóng biến thành hành động cách mạng lan tỏa khắp non sông. Từ Hà Nội, Huế, Sài Gòn đến từng làng quê, hàng triệu người dân đã đồng loạt đứng lên giành chính quyền. Cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, tiếng hô “Độc lập! Tự do!” dậy đất- đánh dấu khoảnh khắc lịch sử sang trang với dân tộc Việt Nam.

Chỉ trong vòng mười lăm ngày, chính quyền từ trung ương đến địa phương đã về tay nhân dân. Ngày 19/8 trở thành dấu mốc vĩ đại, khẳng định rằng: khi có đường lối đúng đắn, khi niềm tin được hội tụ và khát vọng đủ lớn, thì một dân tộc dù nhỏ bé vẫn có thể xoay chuyển bánh xe lịch sử.

Những ngày tháng Tám sôi sục ở thủ đô Hà Nội năm 1945 (Ảnh tư liệu TTXVN).

Cách mạng tháng Tám không chỉ chấm dứt hơn 80 năm đô hộ, xóa bỏ chế độ phong kiến ngàn năm, mà còn khai sinh ra một nhà nước mới – nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, người dân Việt Nam được làm chủ vận mệnh của chính mình, được sống trong một quốc gia độc lập, tự do và bình đẳng. Thành quả ấy là kết tinh của máu xương biết bao thế hệ, là minh chứng hùng hồn cho chân lý: không sức mạnh nào có thể khuất phục một dân tộc khi dân tộc ấy đã đồng lòng đứng dậy. Tầm vóc của Cách mạng tháng Tám vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, trở thành niềm cổ vũ lớn lao cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh.

Giá trị lớn nhất mà Cách mạng tháng Tám để lại cho hậu thế chúng ta chính là tinh thần 19/8. Đó là tinh thần dám đứng lên, dám đương đầu với thử thách, dám đoàn kết mọi tầng lớp, tôn giáo, giai cấp để cùng đi theo một lá cờ. Đó cũng là tinh thần biến khát vọng tự do thành hiện thực, đưa dân tộc từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ. Tinh thần 19/8 đã, đang và sẽ tiếp tục là ngọn nguồn sức mạnh tinh thần bất tận, nâng bước dân tộc Việt Nam đi qua mọi khúc quanh của lịch sử – từ hai cuộc kháng chiến trường kỳ đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay.

Hôm nay- 80 năm sau, đất nước Việt Nam đã khác. Chúng ta đã có độc lập, có hòa bình, có vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Nhưng thử thách của thế kỷ XXI cũng không kém phần khắc nghiệt. Toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, cách mạng công nghệ... đặt ra những câu hỏi sống còn: Làm thế nào để Việt Nam không chỉ giữ được độc lập mà còn vươn lên hùng cường? Làm thế nào để đất nước phát triển nhanh và bền vững, để mỗi người dân thực sự được sống trong ấm no, hạnh phúc?

Câu trả lời nằm ngay trong tinh thần 19/8. Nếu năm 1945, cha ông ta giành chính quyền, thì hôm nay chúng ta phải giành lấy sự phát triển và phồn vinh. Nếu ngày ấy sức mạnh dân tộc được khơi dậy bằng đoàn kết toàn dân, thì hôm nay sức mạnh ấy cần được phát huy bằng khát vọng chung và sự kết nối mọi nguồn lực. Nếu 19/8 là khởi đầu của kỷ nguyên độc lập, thì thế kỷ XXI phải là khởi đầu của kỷ nguyên Việt Nam hùng cường.

Ngày 19/8 nhắc chúng ta rằng, độc lập là vô giá, nhưng độc lập chưa đủ. Chỉ khi đất nước phát triển, xã hội công bằng, văn minh, người dân hạnh phúc, thì độc lập mới thực sự trọn vẹn. Tinh thần 19/8 chính là lời nhắn gửi mạnh mẽ tới thế hệ hôm nay: hãy sống và làm việc xứng đáng với di sản cha ông, hãy làm rạng danh dân tộc bằng trí tuệ, khát vọng và hành động của chính mình. Nếu năm 1945 là khởi đầu của kỷ nguyên độc lập, thì hôm nay chính là khởi đầu của kỷ nguyên phát triển hùng cường.

Lịch sử đã chứng minh và sẽ còn chứng minh: dân tộc này, khi đã đồng lòng, thì không một thế lực nào có thể ngăn nổi bước đi.

Tác giả: TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông được biết đến là chuyên gia về các vấn đề khoa học chính trị; tham gia Nhóm tư vấn của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

