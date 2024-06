Clip "bí ẩn về con tàu ma lơ lửng trên mặt nước" gây xôn xao tuần qua

Clip "con tàu ma" bay lơ lửng trên mặt nước khiến dân mạng xôn xao

Đoạn clip được một người ghi lại tại hồ Huron, thuộc thị trấn Tobermory, Canada, cho thấy hình bóng một con tàu màu đen bay lơ lửng phía trên mặt nước. Đoạn clip đã "gây sốt" mạng xã hội và khiến nhiều người xôn xao, khi họ cho rằng đó là một "con tàu ma".

Clip "con tàu ma" bay lơ lửng trên mặt nước khiến dân mạng xôn xao (Video: Twitter).

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, hình ảnh con tàu trôi lơ lửng này là một hiện tượng quang học có tên gọi ảo ảnh Fata Morgana. Đây là hiện tượng quang học thường xuất hiện ở những đường chân trời trên biển, khi các lớp không khí ở độ cao khác nhau có sự chênh lệch về nhiệt độ khiến ánh sáng bị khúc xạ, tạo ra những hình ảnh bị kéo dài, đảo ngược hoặc chồng chất lên nhau…

Hiện tượng này đôi khi khiến cho các vật thể ở xa trông như bị lật ngược hoặc lơ lửng giữa không khí, gây ra nhầm lẫn cho người quan sát.

Người đàn ông gây nên cảnh hỗn loạn vì say rượu, ngủ quên dưới hồ nước

Một sự việc hy hữu đã xảy ra tại ngôi làng ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, khi dân làng nhìn thấy một người đàn ông nằm im lìm và dập dềnh ở dưới hồ nước. Dân làng cho rằng đây là thi thể của một người đàn ông bị chết đuối nên lập tức thông báo sự việc với cảnh sát và gọi xe cứu thương.

Người đàn ông gây nên cảnh hỗn loạn vì say rượu, ngủ quên dưới hồ nước (Video: NDTV).

Khi lực lượng cảnh sát đến nơi, họ đã tiếp cận vị trí người đàn ông đang nằm và tìm cách vớt thi thể lên bờ. Tuy nhiên, ngay khi sĩ quan cảnh sát kéo thi thể vào bờ, người đàn ông đã bất ngờ tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Đến lúc này, sự thật mới được vỡ lẽ. Theo đó, người đàn ông này không hề bị chết đuối, mà đã ngủ quên do say rượu. Người này cho biết mình đã phải trải qua nhiều ngày làm việc liên tục, khiến bản thân bị kiệt sức. Ông đã quyết định uống rượu vào ngày nghỉ và ngâm mình xuống nước để giải nhiệt, nhưng không ngờ lại ngủ quên.

Mệt mỏi do làm việc và say rượu, người đàn ông đã ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng ồn xung quanh. Chỉ đến khi có người chạm vào, ông mới tỉnh dậy. Đến lúc này, dân làng mới có thể thở phào vì không có ai bị chết đuối trong làng.

Hành động đẹp của tài xế xe buýt trong cơn dông được dân mạng hết lời khen ngợi

Tài xế chiếc xe buýt đã chủ động di chuyển chậm để che chắn cho đoàn người chạy xe máy qua cầu trong cơn dông. Hành động đẹp và ý nghĩa của tài xế chiếc xe buýt này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Hành động đẹp của tài xế xe buýt trong cơn dông được dân mạng khen ngợi (Video: HKN).

Tình huống xử lý đầy khó hiểu của nữ lao công gây hậu quả nghiêm trọng

Dường như nữ lao công trong đoạn clip này muốn sử dụng tấm kính để chặn cửa thang máy, giúp cô có thời gian bê đồ đạc vào bên trong thang. Tuy nhiên, người phụ nữ không thể ngờ rằng hành động của mình lại gây ra thiệt hại nghiêm trọng và suýt khiến bản thân gặp tai nạn.

Tình huống xử lý đầy khó hiểu của nữ lao công gây hậu quả nghiêm trọng (Video: Facebook).

Cận cảnh chiếc xe đạp cao nhất thế giới

2 chàng trai đam mê xe đạp người Pháp, Nicolas Barrioz và David Peyrou, đã cùng nhau lập Kỷ lục Guinness khi tạo nên chiếc xe đạp cao nhất thế giới, với chiều cao lên đến 7,77m.

Cặp đôi này đã phải mất 2 năm để chế tạo nên chiếc xe đạp đặc biệt và đã có màn ra mắt tại thành phố Clermont-Ferrand, Pháp.

Cận cảnh chiếc xe đạp cao nhất thế giới (Video: Guinness).

Để chứng minh rằng chiếc xe đạp này có thể di chuyển được, David Peyrou đã điều khiển chiếc xe đạp đi được quãng đường dài 100m. David đã được đeo dây bảo hộ để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn có thể xảy ra trong khi điều khiển chiếc xe khổng lồ này.

Khung của chiếc xe đạp khổng lồ này được làm từ thép và gỗ. Phần xích truyền động của xe đạp dài đến 16m. Do kích thước khổng lồ của chiếc xe đạp, người điều khiển sẽ phải duy trì chiếc xe ở tốc độ từ 15 đến 20km/h mới có thể giữ cho chiếc xe được thăng bằng.

Dù có phần khung to lớn, chiếc xe đạp này vẫn được trang bị bánh xe với kích thước tiêu chuẩn, ghi đông vẫn trang bị kèm tay phanh như những chiếc xe đạp thông thường.

Chiếc xe đạp của Nicolas Barrioz và David Peyrou đã phá vỡ kỷ lục về chiếc xe đạp cao nhất từng được chế tạo, khi chiếc xe đạp của cặp đôi này cao hơn kỷ lục cũ 36cm.

Hệ thống thùng rác công cộng được thiết kế đặc biệt tại Thụy Sĩ

Thùng rác công cộng tại Thụy Sĩ với thiết kế hết sức đặc biệt, giúp tăng dung tích chứa mà không làm ảnh hưởng khoảng không phía bên trên. Hệ thống thùng rác này cũng phải cần có xe chuyên dụng mới có thể lấy được rác đang chứa ở bên trong.

Hệ thống thùng rác công cộng được thiết kế đặc biệt tại Thụy Sĩ (Video: Unilad).

Khoảnh khắc kinh hoàng khi khoang lái máy bay mở toang trên không

Cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi phi công đã trở thành sự thật trong chuyến bay huấn luyện của một nữ phi công nghiệp dư, khi nóc khoang lái của máy bay bất ngờ gặp sự cố và mở toang ngay trên không.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi khoang lái máy bay mở toang trên không (Video: Instagram).

Sự việc xảy ra khi nữ phi công người Hà Lan Narine Melkumjan đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thứ 2 của mình. Narine là một nữ ca sĩ, nhưng yêu thích bay lượn trên bầu trời. Cô đã cầm lái chiếc Extra 330LX, loại máy bay một cánh quạt cỡ nhỏ, 2 chỗ ngồi thường sử dụng cho mục đích huấn luyện.

Ban đầu, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và không có vấn đề gì xảy ra, nhưng chỉ vài phút sau khi cất cánh, cửa khoang lái máy bay bất ngờ bị hất tung khiến Narine phải hứng chịu áp lực không khí mạnh do máy bay đang di chuyển với tốc độ cao.

Narine đã rất sốc trước sự cố bất ngờ xảy ra, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Narine cho biết áp lực không khí khiến cô cảm thấy khó thở và hầu như không thể quan sát phía trước, nhưng cô đã cố gắng giữ cho chiếc máy bay ổn định như những gì mình đã được huấn luyện.

Cuối cùng, Narine đã có thể điều khiển chiếc máy bay hạ cánh một cách an toàn. Narine khẳng định cô sẽ không bao giờ quên trải nghiệm đáng sợ mà mình đã trải qua, nhưng cô vẫn sẽ không từ bỏ niềm đam mê bay lượn trên bầu trời.

Hành lý ký gửi được sắp xếp lên máy bay như thế nào?

Với những chiếc máy bay thương mại cỡ lớn và đường dài, hành lý ký gửi sẽ được đóng trong những thùng cố định trước khi được đưa lên máy bay. Nhưng với những chiếc máy bay thương mại cỡ nhỏ và đường bay ngắn, hành lý ký gửi của khách sẽ được sắp xếp một cách gọn gàng và hoàn toàn bằng tay nhờ các nhân viên mặt đất làm việc tại sân bay.

Hành lý ký gửi được sắp xếp lên máy bay như thế nào? (Video: Reddit).

Dân làng bỏ chạy khi mảnh vỡ tên lửa rơi xuống từ trên không

Đoạn video được quay lại tại một ngôi làng ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, vào chiều 22/6, không lâu sau khi tên lửa đẩy Trường Chinh 2C được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên.

Dân làng bỏ chạy khi mảnh vỡ tên lửa rơi xuống từ trên không (Video: Weibo).

Đoạn video cho thấy mảnh vỡ của tên lửa đẩy rơi xuống từ trên cao khiến dân làng hốt hoảng bỏ chạy. Không có thiệt hại về người cũng như không có tài sản nào bên dưới mặt đất bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ tên lửa.

Tên lửa đẩy Trường Chinh 2C đã đưa thành công một vệ tinh được hợp tác phát triển giữa Trung Quốc và Pháp vào quỹ đạo, ở độ cao cách Trái Đất 600km.

Hình ảnh những thân cây khi bị tia sét đánh trúng

Sau khi chứng kiến những gì mà các thân cây đã phải hứng chịu khi bị sét đánh trúng, bạn có thể dễ dàng nhận ra sức công phá đáng sợ của những tia sét giáng xuống từ trên trời.