Sao nhập tịch Malaysia vạ miệng về gốc gác, bị nghi vi phạm quy định FIFA

Trong thời gian dài qua, báo giới Indonesia đã liên tục bày tỏ nghi ngờ về việc đội tuyển Malaysia nhập tịch sai quy định. Theo đó, “Bầy hổ” đã nhập tịch chóng vánh Facundo Garces, Joao Figueiredo, Rodrigo Hogaldo, Jon Irazabal và Imanol Machuca để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup.

Facundo Garces khẳng định ông cố nội của mình là người Malaysia. Điều đó làm dấy lên nghi ngờ về việc Malaysia đã nhập tịch sai quy định cầu thủ này (Ảnh: EFE).

Trong đó, mối nghi ngờ tập trung ở trường hợp của Facundo Garces. Đây là cầu thủ ở đẳng cấp châu Âu khi đang thi đấu cho CLB Alaves ở giải La Liga (Tây Ban Nha). Hiện tại, Facundo Garces được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 1,2 triệu euro và là cầu thủ có giá trị nhất đội tuyển Malaysia.

Tuy nhiên, nguồn gốc của Facundo Garces là chủ đề tranh cãi lớn ở Malaysia trong những ngày qua. Không có bất kỳ tờ báo nào của Malaysia đề cập tới gốc gác của trung vệ gốc Argentina này.

Mối quan hệ huyết thống không rõ ràng của Facundo Garces với đất nước Malaysia càng khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Theo tiết lộ của nhà báo Avinehwaran, Facundo Garces có bà ngoại là người Malaysia. Nhưng đây chỉ là thông tin cá nhân và chưa có bất kỳ tài liệu nào kiểm chứng. Phía Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng không phủ nhận hay xác thực thông tin trên.

Mới đây, Facundo Garces còn tiếp tục khiến tình hình trở nên phức tạp hơn khi trả lời phỏng vấn tờ El Correo (Tây Ban Nha) về gốc gác Malaysia của mình.

Trung vệ này tuyên bố: “Nhờ ông cố nội (là người gốc Malaysia), tôi đã biết về nguồn gốc gia đình, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cơ hội khoác áo đội tuyển Malaysia. Họ kể với tôi rằng họ đang xây dựng một dự án bóng đá rất thú vị, điều đó thực sự khiến tôi hào hứng”.

Sau đó, Facundo Garces đính chính lại phát biểu của mình đã được hiểu sai do... lỗi đánh máy (Ảnh: Instagram).

Theo tờ Kompas (Indonesia), Malaysia có thể đã vi phạm quy định về nhập tịch cầu thủ. Theo điều 7 về tư cách đại diện cho đội tuyển quốc gia, FIFA chỉ cho phép nhập tịch các cầu thủ nước ngoài có liên hệ từ đời ông bà (tức có mối liên quan trong vòng ba thế hệ). Còn trường hợp có mối liên hệ tới ông cố nội (trải qua 4 đời) như Facundo Garces sẽ không được FIFA chấp thuận.

Phía Malaysia khẳng định mọi trường hợp nhập tịch đều đảm bảo yêu cầu và quy định của FIFA. Tuy nhiên, nếu có đơn khiếu nại, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới có thể tiến hành điều tra. Trong trường hợp bị chứng minh vi phạm, Malaysia có thể bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong một vài năm, giống như trường hợp của Timor Leste.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Trong khi đó, Facundo Garces đã ngay lập tức “chữa cháy” bằng bài đăng trên trang cá nhân: “Đây là lỗi ghi chép. Tôi có bà nội gốc gác Malaysia. Tôi rất vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia. Hẹn gặp lại”.