Người nước ngoài làm gì để được rút bảo hiểm xã hội một lần?

Ông Chae Sung Phil (ngụ tại Hải Phòng) cho hay bố ruột mình là người Hàn Quốc, làm việc tại một ngân hàng nước ngoài có chi nhánh ở Hải Phòng từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2025.

Ông Chae Sung Phil nghe thông tin trường hợp của bố mình có thể được nhận trợ cấp một lần từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Vì vậy, ông muốn được hướng dẫn về thủ tục nhận chế độ, hỗ trợ tính khoản tiền hoàn trả dự kiến.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 143 của Chính phủ, quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn; có hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 143, một trong những trường hợp được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần là người lao động có hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Theo quy định, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần là 2 tháng lương đóng bảo hiểm xã hội bình quân, cho những năm đóng từ 2014 trở đi.

Tuy nhiên theo thông tin ông Chae Sung Phil cung cấp, trường hợp bố ruột của ông đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm, nên thanh toán bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện theo điểm c khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Cụ thể, trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, với mức tối đa bằng 2 tháng lương bình quân đóng bảo hiểm.

Để được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, người lao động cần có sổ bảo hiểm xã hội; đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

Hồ sơ tham gia, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động, do cơ quan nước ngoài cấp, phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thời điểm giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực (tùy thuộc điều kiện nào đến trước), mà người lao động không tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động hoặc không được gia hạn giấy phép, thì người lao động có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp người lao động không trực tiếp nộp hồ sơ và nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện theo quy định.