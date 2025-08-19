“Bố già AI” tiết lộ cách duy nhất để nhân loại tồn tại trước siêu AI

Geoffrey Hinton, nhà khoa học máy tính đã góp phần đặt nền tảng cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), vừa lên tiếng cảnh báo rằng có khả năng từ 10 đến 20% AI sẽ xóa sổ nhân loại trong tương lai. Hinton đồng thời cũng nghi ngờ về khả năng các hãng công nghệ có thể kiểm soát AI.

“Điều đó sẽ không hiệu quả (khả năng các hãng công nghệ có thể kiểm soát AI). Chúng sẽ thông minh hơn chúng ta rất nhiều. Chúng sẽ có vô số cách để vượt qua sự kiểm soát”, Geoffrey Hinton chia sẻ.

Geoffrey Hinton được ví như “Bố già AI”, người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo hiện đại (Ảnh: Pinterest).

Hinton cảnh báo rằng trong tương lai, các hệ thống AI có thể kiểm soát con người dễ dàng như cách người lớn có thể sử dụng kẹo để dụ dỗ một đứa trẻ 3 tuổi. Hinton đã đưa ra ví dụ rằng hệ thống AI hiện đã sẵn sàng lừa dối, gian lận và đưa ra thông tin sai lệch để đạt được mục tiêu của mình.

Theo Hinton, thay vì ép buộc AI phải phục tùng con người, ông cho rằng giải pháp duy nhất để nhân loại tồn tại trước AI là tích hợp “bản năng làm mẹ” vào trong các mô hình AI, để chúng thực sự quan tâm đến con người, ngay cả khi AI đã trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn trí tuệ của toàn nhân loại.

“Nếu chúng trở nên thông minh hơn nhân loại, các hệ thống AI sẽ nhanh chóng phát triển 2 mục tiêu: Một là để tồn tại và mục tiêu còn lại là tìm cách để có thêm quyền kiểm soát. Bất kỳ loại AI nào cũng sẽ tìm cách cố gắng để tồn tại”, Geoffrey Hinton nhận xét.

Ông cho rằng đây là lý do tại sao việc tích hợp và nuôi dưỡng “bản năng làm mẹ” bên trong các mô hình AI là điều quan trọng. Tuy nhiên, Hinton cho biết ông vẫn chưa rõ phải thực hiện điều này như thế nào về mặt kỹ thuật, nhưng nhấn mạnh các nhà khoa học máy tính cần phải tìm ra giải pháp để biến nó thành sự thật.

Emmett Shear, người từng là CEO tạm quyền tại OpenAI, cho biết ông không ngạc nhiên nếu AI trong tương lai sẽ trở nên thông minh hơn, uy hiếp con người và vượt qua lệnh tắt máy.

“AI ngày nay còn tương đối yếu, nhưng chúng đã trở nên thông minh và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nó sẽ không dừng lại”, Emmett Shear chia sẻ.

AI đang phát triển nhanh hơn dự kiến

Nhiều chuyên gia công nghệ tin rằng AI đang có tốc độ phát triển nhanh hơn nhân loại dự kiến và siêu trí tuệ nhân tạo, còn gọi là trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), hệ thống AI có thể thực hiện được đồng thời nhiều công việc, sẽ được xuất hiện trong vài năm tới.

Geoffrey Hinton cho biết ông từng nghĩ rằng nhân loại sẽ phải mất 30 đến 50 năm để xây dựng được AGI, nhưng giờ đây ông thấy khoảnh khắc này sẽ đến sớm hơn.

“Một dự đoán hợp lý là AGI sẽ xuất hiện trong vòng 5 đến 20 năm nữa”, Hinton bình luận.

Mặc dù Hinton lo ngại rằng vẫn sẽ có những sai lầm xảy ra trong quá trình phát triển khiến AI vượt quá tầm kiểm soát của nhân loại, ông hy vọng rằng công nghệ này sẽ mở đường cho những đột phá trong y học và cải thiện chất lượng cuộc sống con người.

“Chúng ta sẽ tìm thấy những loại thuốc mới mang tính cách mạng, sẽ có các phương pháp điều trị ung thư tốt hơn nhiều so với hiện nay nhờ AI. Chẳng hạn AI sẽ giúp các bác sĩ phân tích và liên kết lượng dữ liệu khổng lồ từ các lần quét CT và MRI”, Geoffrey Hinton bình luận, nhưng ông không tin rằng AI không thể giúp con người đạt được sự bất tử.

Khi được hỏi về việc ông sẽ làm điều gì trong quá khứ nếu biết được rằng trong tương lai AI sẽ có tốc độ phát triển nhanh chóng như hiện nay, Hinton cho biết ông cảm thấy hối tiếc vì chỉ tập trung vào việc giúp cho AI hoạt động mà không quan tâm đến các vấn đề khác.

“Tôi ước gì mình cũng đã nghĩ về các vấn đề an toàn”, Hinton chia sẻ.