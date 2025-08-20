Nhân viên công ty ở TPHCM chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Ngày 20/8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hoa (46 tuổi, nguyên Phó Phòng kinh doanh của Công ty TNHH Trung Viễn, gọi tắt là Công ty Trung Viễn) 20 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Hoa tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, ​ông Hoa bắt đầu làm việc tại Công ty Trung Viễn từ năm 2016. Đến năm 2022, người này được bổ nhiệm làm phó phòng kinh doanh và được giao nhiệm vụ quan trọng là trực tiếp thu tiền từ khách hàng.

Lợi dụng sự tín nhiệm của công ty, trong năm 2022, bị cáo Phan Văn Hoa đã thu hơn 3,5 tỷ đồng, nhưng chỉ nộp lại 1,4 tỷ đồng. Phần còn lại ông chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Tại tòa, bị cáo Hoa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Đồng thời, ông khai do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên đã có hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến tài sản của công ty.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Hoa là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm tội 2 lần trở lên nên cần xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, tòa cũng ghi nhận cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt.