Mẹ chồng không đến dự đám cưới, lý do phía sau khiến tôi ngã ngửa

Tôi vừa trải qua lễ cưới kỳ lạ của chính mình, mọi người ạ. Không mâu thuẫn gì với mẹ chồng, không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng mẹ chồng lại đột ngột biệt tích, không tham dự cả lễ ăn hỏi lẫn đám cưới.

5 năm yêu nhau, chúng tôi đều đưa đối phương về giới thiệu với gia đình. Bạn trai cầu hôn tôi vào tháng 10 năm ngoái. Và chúng tôi quyết định sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 7 năm nay.

Bố mẹ chồng đã ly hôn từ lâu, chồng tôi ở với mẹ. Tôi từng gặp bà rất nhiều lần, còn đi ăn uống và du lịch chung với bà nữa. Mẹ chồng là người phụ nữ thân thiện, có tâm hồn phóng khoáng và ưa xê dịch. Năm nay, bà mới 48 tuổi, con cái lớn rồi mà trông bà vẫn rất trẻ trung.

Nhà chồng vốn giàu có nên tôi cũng không phải lo lắng quá nhiều khi về đó làm dâu. Việc nhà đã có quản gia phụ trách, mẹ chồng thường xuyên đi chơi, bố chồng đã tái hôn ở chỗ khác. Vậy nên tôi sang nhà chồng ở còn thoải mái hơn cả nhà mình.

Mẹ chồng đột ngột có bầu khiến tôi sốc nặng (Ảnh minh họa: TD).

Đợt nhà chồng sang nhà tôi bàn chuyện cưới xin, mẹ chồng là người tỏ ra nhiệt tình nhất. Bà có một cô con gái nữa nhưng chị ấy đã theo chồng ra nước ngoài định cư từ lâu. Giờ có thêm con dâu, mẹ chồng tôi vui lắm. Bà nói từ nay, bà không phải cô đơn đi du lịch nữa.

Mẹ chồng tôi lên kế hoạch cho hôn lễ rất chu đáo, còn đặt may váy áo để mặc trong đám cưới từ rõ sớm. Nhưng đến sát ngày ăn hỏi hồi tháng 4, tự dưng bà bay sang chỗ chị chồng tôi mà không hề báo trước.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Đại diện nhà trai vẫn đủ mặt bố chồng với họ hàng, thế nhưng mẹ chồng đột ngột bỏ đi khiến tôi lo lắng. Chồng tôi cũng hoang mang, liên tục gọi điện sang hỏi mẹ có chuyện gì. Đáp lại tất cả, mẹ chồng chỉ nói xin lỗi chúng tôi và bảo có chút việc quan trọng cần làm.

Tưởng mẹ chồng vắng mặt thời gian ngắn, ai ngờ, bà đi một mạch đến qua cả đám cưới. Vợ chồng tôi rất bức bối khi mẹ chồng không chịu nói rõ ràng. Hỏi chị chồng, chị ấy cũng úp mở, có vẻ như đang che giấu bí mật nào đó giúp mẹ chồng.

Tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn, tha thiết mong mẹ chồng về góp mặt trong lễ cưới của tôi. Nếu bà ốm bệnh hoặc có vấn đề gì khó xử, tôi vẫn hy vọng bà tâm sự thẳng thắn với các con để cùng nhau giải quyết. Nhưng kết cục, bà vẫn im lặng, không tham dự ngày trọng đại của chúng tôi.

Cực chẳng đã, chồng tôi quyết định mua vé bay sang chỗ mẹ để tìm hiểu rõ mọi chuyện. Mẹ chồng biết tin thì hoảng hốt ngăn lại. Rồi sau đó, bà chủ động tự quay về.

Ngày đón mẹ chồng ở sân bay, vợ chồng tôi sốc ngang khi thấy mẹ ôm bụng bầu to tướng. Tôi dụi mắt mấy lần tưởng mình nhìn nhầm, còn hỏi đi hỏi lại rằng, mẹ béo lên phải không? Bà cúi đầu không đáp, vội vã kéo chúng tôi lên xe.

Về đến nhà, cả 3 chúng tôi đều lúng túng không biết mở lời như nào. Không khí rất ngột ngạt, căng thẳng. Vợ chồng tôi tò mò chẳng hiểu vì sao mẹ lại mang bầu. Cuối cùng, mẹ chồng cũng chịu tiết lộ sự thật, khiến chúng tôi trố mắt ngạc nhiên.

Trước lễ ăn hỏi vài tuần, mẹ chồng có đi tour sang Nhật Bản chơi. Bà chẳng may uống say trong một bữa tiệc tối rồi đi quá giới hạn với một người đàn ông trung niên mới quen trong đoàn du lịch.

Nghe nói, ông ấy cũng là doanh nhân thành đạt, đã ly hôn vợ từ lâu. Nhìn ảnh mẹ chồng đưa, tôi thấy ông ấy khá phong độ, lịch lãm. Chẳng trách mẹ chồng tôi “cảm nắng” ông ấy rồi dại dột dính vào “tình một đêm”.

Khi biết tin có thai, mẹ chồng tôi hoảng loạn và sợ hãi. Bà không dám nói với ai, bay một mạch sang chỗ con gái để chạy trốn. Ban đầu, bà định bỏ đứa trẻ ấy đi nhưng lương tâm không cho phép.

Mang thai ở tuổi U50 quả thực là điều khó tin. Mẹ chồng bảo, ông chú kia đã biết chuyện. Ông ấy rất tử tế với bà, gửi tiền để bà dưỡng thai, còn hứa sẽ đón bà về ở chung và cùng nuôi dạy đứa nhỏ. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi xấu hổ, sợ thiên hạ đàm tiếu nên vẫn một mực giấu kín chuyện mang bầu.

Tôi vừa về làm dâu, chưa có thai mà mẹ chồng đã sắp đẻ. Thực sự tôi chưa tưởng tượng ra sau này, con mình chơi với “chú nhỏ” thì như nào?

Có ai từng gặp hoàn cảnh trớ trêu như tôi chưa?

