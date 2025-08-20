Bản cập nhật mới của Windows 11 có thể gây lỗi ổ cứng, làm mất dữ liệu

Hàng loạt người dùng Windows 11 phản ánh bản cập nhật mới nhất KB5063878 đang gây ra lỗi nghiêm trọng với ổ cứng, khiến phân vùng dữ liệu biến mất và có nguy cơ mất dữ liệu vĩnh viễn.

Bản cập nhật của Windows 11 có thể gây ra lỗi với ổ cứng khiến dữ liệu người dùng biến mất (Ảnh minh họa: ITSFoss).

Tuần trước, Microsoft đã phát hành bản cập nhật KB5063878 cho Windows 11 nhằm vá các lỗ hổng bảo mật, đặc biệt là đối phó với phần mềm độc hại Lamma đang lây lan rộng.

Tuy nhiên, ngay sau khi bản cập nhật này được triển khai, nhiều người dùng đã lên tiếng phản ánh về một lỗi nghiêm trọng liên quan đến ổ cứng.

Theo ghi nhận từ các diễn đàn và mạng xã hội, sau khi cài đặt bản cập nhật KB5063877 và thực hiện các thao tác sao chép hoặc di chuyển lượng lớn dữ liệu, phân vùng ổ cứng chứa dữ liệu đột nhiên biến mất khỏi hệ thống Windows mà không rõ nguyên nhân.

Phân vùng này chỉ xuất hiện trở lại sau khi khởi động lại máy tính, nhưng lại tiếp tục biến mất nếu người dùng tiếp tục sao chép dữ liệu dung lượng lớn.

Đáng lo ngại hơn, một số trường hợp ghi nhận lỗi nghiêm trọng hơn khi phân vùng ổ cứng biến mất hoàn toàn, ngay cả sau khi khởi động lại máy tính, dẫn đến việc mất dữ liệu vĩnh viễn.

Một cuộc khảo sát sơ bộ cho thấy lỗi này thường xảy ra khi người dùng sao chép dữ liệu liên tục, đặc biệt khi tổng dung lượng dữ liệu vượt quá 50GB và ổ đĩa đã đầy hơn 60% dung lượng lưu trữ.

Tình trạng này đặc biệt phổ biến đối với các game thủ, những người thường xuyên phải cập nhật các bản nâng cấp game có dung lượng lớn.

Ban đầu, nhiều người cho rằng lỗi chỉ ảnh hưởng đến ổ cứng thể rắn (SSD), nhưng thực tế cho thấy người dùng ổ đĩa cứng truyền thống (HDD) cũng gặp phải tình trạng tương tự. Nhiều người dùng đã xác nhận rằng việc gỡ bỏ bản cập nhật KB5063878 đã khắc phục được lỗi này.

Lỗi này được ghi nhận trên ổ cứng của nhiều hãng khác nhau, bao gồm Western Digital, Phison, SanDisk… Hãng sản xuất ổ cứng Phison (Đài Loan, Trung Quốc) đã xác nhận sự tồn tại của lỗi và đang tiến hành điều tra.

"Phison gần đây đã được thông báo về ảnh hưởng của bản cập nhật Windows 11 có khả năng tác động đến một số thiết bị lưu trữ dữ liệu. Chúng tôi đã tiến hành điều tra và đang làm việc với các đối tác để hỗ trợ và đảm bảo các biện pháp khắc phục", đại diện Phison cho biết trong một thông cáo.

Hiện tại, Microsoft vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này. Có vẻ như lỗi vẫn chưa thực sự phổ biến trên diện rộng, và Microsoft có thể đang trong quá trình xem xét tình hình trước khi chính thức thừa nhận lỗi và phát hành bản cập nhật khắc phục.