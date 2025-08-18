Apple vô tình làm lộ iPad giá rẻ và loạt sản phẩm sắp ra mắt

Apple đã vô tình làm lộ một loạt sản phẩm phần cứng sắp ra mắt của hãng vì đã chèn thông tin này vào bên trong đoạn mã lập trình phần mềm của công ty. Trang công nghệ MacRumors đã phát hiện ra chi tiết này.

Sản phẩm đáng chú ý nhất được tiết lộ thông qua mã phần mềm của Apple là chiếc máy tính bảng iPad giá rẻ, sử dụng chip A18, tương tự loại chip đang sử dụng trên iPhone 16.

Trước đó, phóng viên công nghệ Mark Gurman của hãng tin Bloomberg cũng đã từng đề cập đến việc Apple sẽ cho trình làng chiếc iPad giá rẻ, tận dụng chip thế hệ cũ, và sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2026.

Apple được cho là sẽ ra mắt phiên bản iPad giá rẻ và iPad mini cấu hình mạnh trong thời gian tới (Ảnh minh họa: Wiki).

Đoạn mã phần mềm của Apple cũng cho thấy công ty đang phát triển một chiếc iPad mini được trang bị chip A19 Pro mạnh mẽ nhất. Đây được cho là loại chip sẽ được trang bị trên loạt iPhone 17 ra mắt vào tháng 9 tới.

Một sản phẩm đáng chú ý khác bị rò rỉ là kính thông minh Vision Pro, sử dụng chip M5 hoàn toàn mới. Mặc dù chip M5 đến nay vẫn chưa được Apple công bố, thế hệ tiếp theo của kính thông minh Vision Pro được kỳ vọng sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Thông tin bị rò rỉ cũng cho thấy màn hình máy tính để bàn cao cấp Studio Display thế hệ thứ 2 cũng đang được Apple phát triển. Studio Display thế hệ đầu tiên được Apple công bố vào năm 2022 và chưa được cập nhật phiên bản mới từ thời điểm đó cho đến nay.

Nhà phân tích thị trường Ross Young cũng từng dự đoán Apple sẽ cho ra mắt màn hình Studio Display thế hệ mới vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Thông tin bị rò rỉ vừa được MacRumors công bố đã làm vững chắc hơn thông tin này.

Đáng chú ý, mã phần mềm cũng làm rò rỉ thông tin về một sản phẩm tưởng chừng như đã bị Apple bỏ rơi, phiên bản nâng cấp của loa thông minh HomePod mini.

Sau khi ra mắt vào năm 2020, Apple đã không cho ra bất kỳ phiên bản nâng cấp nào của HomePod mini và nhiều khả năng phiên bản mới của sản phẩm sẽ được trang bị chip S11, loại chip dự kiến sẽ được sử dụng trên dòng đồng hồ Apple Watch 11 sắp được ra mắt.

Cuối cùng, MacRumors cho biết Apple sẽ nâng cấp bộ xử lý cho Apple TV 4K. Hiện thiết bị xem truyền hình thông minh này đang sử dụng chip A15 Bionic, nhưng phiên bản mới sẽ được nâng cấp lên chip A17 Pro, tương tự chip đang sử dụng trên iPhone 15 Pro.

Nhiều thông tin bị rò rỉ trước đó cũng cho biết Apple đang phát triển một chiếc MacBook giá rẻ, sử dụng chip A18 Pro, thay vì dùng chip dành riêng cho máy tính. Tuy nhiên, MacRumors cho biết trong đoạn mã bị rò rỉ không nhắc đến chiếc laptop giá rẻ này.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple vô tình làm lộ thông tin về các sản phẩm chưa ra mắt trong mã nguồn phần mềm. Tuy nhiên, không phải lúc nào các sản phẩm bị rò rỉ cũng thực sự được ra mắt.