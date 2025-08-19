Nguồn tin này cho biết Apple đã gửi thông báo đến một số đối tác trong chuỗi cung ứng về việc iPhone 18 không nằm trong dải sản phẩm iPhone mà hãng dự kiến sẽ công bố vào tháng 9/2026.

Bản dựng iPhone 18 Pro (Ảnh: PhoneArena).

Thay vào đó, công ty sẽ chỉ ra mắt các phiên bản cao cấp của thế hệ iPhone mới, bao gồm iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Hai mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e sẽ rời lịch phát hành đến tháng 3/2027.

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chu kỳ phát hành sản phẩm của công ty. Với lịch trình ra mắt sản phẩm này, người dùng sẽ chỉ có phiên bản cao cấp để lựa chọn khi mua iPhone mới trong năm 2026.

Sự thay đổi này được cho là gắn liền với việc Apple giới thiệu chiếc ‌iPhone‌ màn hình gập thế hệ đầu tiên của hãng. Dự kiến, sản phẩm này sẽ trở thành thiết bị cao cấp nhất của Apple trong nửa cuối năm 2026, bên cạnh iPhone 18‌ Air, ‌iPhone 18‌ Pro và ‌iPhone 18‌ Pro Max.

Kể từ chiếc iPhone 4s ra mắt năm 2011, Apple luôn giới thiệu điện thoại mới vào mùa thu. Điều này cũng đánh dấu lần đầu tiên mẫu iPhone tiêu chuẩn của một thế hệ không ra mắt cùng lúc với các phiên bản cao cấp hơn.

iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3/2027 (Ảnh: PhoneArena).

Có thể thấy, chiến lược phát hành mới của Apple sẽ chia chu kỳ ra mắt ‌iPhone‌ thành 2 giai đoạn riêng biệt. Các thiết bị cao cấp sẽ được công bố vào nửa cuối năm. Trong khi đó, những mẫu máy thuộc phân khúc giá rẻ và trung cấp sẽ ra mắt vào đầu năm sau.

Báo cáo từ trang The Information cho biết thay đổi trên sẽ giúp Apple tối ưu hóa quy trình sản xuất và hoạt động tiếp thị sản phẩm. Động thái này cũng giúp Apple có thể cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ bởi nhiều nhà sản xuất smartphone Android thường ra mắt sản phẩm chủ lực vào mùa xuân.