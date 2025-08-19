Trải nghiệm công nghệ VR đưa người xem trở về thời khắc lịch sử 2/9/1945

Sáng 19/8, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) chương trình trải nghiệm công nghệ thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” khai mạc với hơn 600 người tham gia trải nghiệm.

Chương trình đưa người xem quay ngược 80 năm, trở về khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trải nghiệm công nghệ VR đưa người xem trở về khoảnh khắc lịch sử 2/9/1945 (Video: Đoàn Thuỷ- Khánh Vi).

Toàn bộ bối cảnh đã được phục dựng công phu bằng công nghệ VR, kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tái tạo hình ảnh gương mặt, giọng nói bằng dữ liệu số.

Từ kỳ đài trang nghiêm nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn, cho tới tiếng hô vang dậy của hàng vạn trái tim yêu nước, tất cả được tái hiện sinh động, đưa người xem đắm mình trong không khí hào hùng của mùa thu lịch sử.

Triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng” sẽ diễn ra từ ngày 19/8 – 20/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) và từ ngày 28/8 – 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội).

Video: Đoàn Thủy, Khánh Vi