Sau nhiều đợt điều chỉnh giá bán, iPhone 16e đang được các đại lý ủy quyền của Apple bán ra với mức giá 15,3 triệu đồng, thấp hơn 600.000 đồng so với giai đoạn cuối quý II. Thậm chí, tại một số hệ thống, mức giá này còn thấp hơn giá bán của iPhone 15.

Giá iPhone 16e giảm về mức thấp nhất từ khi lên kệ (Ảnh: Quyết Thắng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile cho biết việc giảm giá bán iPhone 16e chủ yếu đến từ phía các đại lý. Đây là động thái nằm trong chính sách ưu đãi riêng nhằm kích cầu trước thềm giai đoạn Back to school, tạo điều kiện để người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn.

Bất chấp việc giá bán liên tục giảm, doanh số của iPhone 16e vẫn không đạt được như kỳ vọng. Theo chia sẻ từ các đại lý, doanh số của iPhone 16e chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh số của cả ngành hàng iPhone.

"iPhone 16e là mẫu máy có giá bán thấp nhất trong dòng sản phẩm iPhone 16. Tuy nhiên, không phải cứ “giá rẻ” là chắc chắn sẽ tạo sức hút tại thị trường Việt Nam.

Người dùng trong nước vốn quen lựa chọn các phiên bản Pro hoặc Pro Max, nên tốc độ bán ra của iPhone 16e có phần chậm hơn", bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, chia sẻ.

Xét trong cùng phân khúc, iPhone 16e hiện cạnh tranh với chính "gà nhà" là mẫu iPhone 15. Cụ thể, iPhone 15 đang được các đại lý chào bán với mức giá 15,5 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Thậm chí, nhiều đại lý còn cho biết iPhone 15 có doanh số vượt trội hơn iPhone 16e.

iPhone 16e hiện cạnh tranh với chính "gà nhà" là mẫu iPhone 15 (Ảnh: Thế Anh).

iPhone 15 nổi bật hơn nhờ thiết kế trẻ trung nhiều màu sắc, màn hình Dynamic Island và cụm camera kép. Trong khi đó, iPhone 16e sở hữu chip A18 mạnh mẽ, hỗ trợ bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence và có thời lượng sử dụng pin tốt hơn.

Trái ngược với thị trường Việt Nam, iPhone 16e lại khá được ưa chuộng tại châu Âu. Báo cáo từ Counterpoint Research cho biết iPhone 16e đã lọt vào danh sách 10 điện thoại thông minh bán chạy nhất tại khu vực châu Âu ngay trong tháng đầu tiên ra mắt.

Cụ thể, iPhone 16e đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách. Mẫu máy này chiếm 8% doanh số iPhone và 2% trên tổng doanh số điện thoại thông minh bán ra tại châu Âu trong tháng 3. Tại khu vực Tây Âu, dòng sản phẩm này còn ghi nhận doanh số cao hơn.