Bộ trưởng Công an, Bí thư Hà Nội gắn biển tên phố Lê Giản, Bạch Thành Phong

Sáng 20/8, UBND phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển tên phố Lê Giản và phố Bạch Thành Phong.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, cùng các lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện gia đình ông Lê Giản và ông Bạch Thành Phong...

Lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Lê Giản (Ảnh: Viết Thành).

Tên phố Lê Giản được đặt cho đoạn từ ngã tư giao đường Đại Mỗ và phố Bạch Thành Phong tại khu Biệt thự liền kề Luis City, đến ngã tư giao phố Nguyễn Văn Luyện. Tuyến phố dài hơn 1km, rộng 40m.

Ông Lê Giản (1911-2003) tên thật là Tô Gĩ, quê ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nay là xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Quá trình hoạt động cách mạng, ông lấy tên là Lê Giản.

Ông Lê Giản là người đứng đầu ngành Công an Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1952, tương đương với Bộ trưởng Bộ Công an ngày nay.

Năm 1929, ông được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Quá trình hoạt động, ông từng bị bắt và bị lưu đày ở Madagascar năm 1941. Sau khi được tự do, ông quay về hoạt động và được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng căn cứ địa ở Việt Bắc đến năm 1945.

Ông Lê Giản là người được Bác Hồ giao nhiệm vụ xây dựng sân bay Lũng Cò.

Sau Cách mạng tháng Tám, ông được điều động về Hà Nội và cử giữ chức Phó Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc bộ. Năm 1946, các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng hợp thành Việt Nam Công an vụ, ông Lê Giản giữ chức Phó Giám đốc.

Tháng 6/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 100, cử ông Lê Giản làm Giám đốc Công an vụ (sau là Nha Công an Trung ương). Năm 1960, ông làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Ông Lê Giản được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất.

Lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Bạch Thành Phong (Ảnh: Viết Thành).

Tên phố Bạch Thành Phong được đặt cho đoạn từ ngã tư giao Đại lộ Thăng Long - đối diện đường Lê Quang Đạo, đến ngã tư giao đường Đại Mỗ và đường Lê Giản. Tuyến phố dài gần 2km, rộng 40m.

Ông Bạch Thành Phong (1916-2016) là lão thành cách mạng hoạt động từ thời kỳ tiền khởi nghĩa. Ông tên thật là Bạch Văn Điềm, bí danh Cương Chấn, quê xã Văn La, nay là địa bàn các phường Hà Đông và Dương Nội.

Ông sớm giác ngộ và tham gia cách mạng từ thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Tháng 1/1939, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, được cử giữ nhiều trọng trách lớn như Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông (1941-1942), Bí thư Thành ủy Hà Nội (cuối năm 1942).

Sau đó, ông được giao phụ trách Đội Công tác của Trung ương, tuyên truyền và giác ngộ cách mạng, chủ động xây dựng cơ sở cho Trung ương hình thành An Toàn Khu (ATK) dọc theo sông Hồng, nối liền với chiến khu Việt Bắc, Tây Bắc.

Tháng 10/1946, ông gia nhập Quân đội trực tiếp làm Chính ủy Tiểu đoàn 101 (tiền thân của Trung đoàn thủ đô), bảo vệ Bắc Bộ phủ, rồi bảo vệ thủ đô những ngày đầu kháng chiến.

Ông Bạch Thành Phong là một trong hai người được tuyên dương và ngồi ghế danh dự tại Hội nghị miền Bắc Đông Dương năm 1948...

Với những cống hiến xuất sắc, ông Bạch Thành Phong được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhì, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác.