Chủ tịch UBND TP Thuận An cũ giữ chức Bí thư phường Lái Thiêu

Tham dự đại hội còn có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV TPHCM. Đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Lái Thiêu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tâm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Ong Thuỵ Hoàng Mai, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; ông Phạm Phú Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Trước khi sáp nhập với TPHCM, ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Chủ tịch UBND TP Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ).

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu, phát biểu lễ khai mạc Đại hội (Ảnh: Phạm Diện).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lái Thiêu lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng.

Đại hội tập trung thảo luận các nhiệm vụ then chốt như: tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội bền vững; giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; đề ra các giải pháp khả thi để xây dựng phường Lái Thiêu trở thành một địa phương văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, phường Lái Thiêu đi đầu trong công tác quy hoạch, thu hút nhiều nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Lộc Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Phạm Diện).

Ông Hà đề nghị Đảng bộ phường Lái Thiêu nghiên cứu, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Sớm quy hoạch định hình không gian phát triển mới với điều kiện về quy mô dân số, diện tích tự nhiên... Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Đảng bộ và hệ thống chính trị của phường.

Tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội trên địa bàn; định hướng, mở rộng không gian đô thị thông minh, xanh và bền vững.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội...