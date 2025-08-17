Clip “trận đấu võ tự do giữa con người và robot” nổi bật tuần qua

Trận đấu võ tự do giữa con người và robot

Một trận đấu võ tự do giữa con người và robot hình người đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2025, diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Một vị khách nữ đến dự triển lãm đã thượng đài để thi đấu với robot hình người G1 của hãng công nghệ Unitree Technology. Robot này cao 1,32m, nặng 35kg và được trang bị nhiều khớp để giúp chuyển động linh hoạt.

Đoạn video cho thấy robot có khả năng giữ thăng bằng tốt, tung ra những cú đấm và đá như một võ sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khả năng nhận diện mục tiêu khi ra đòn của robot vẫn còn nhiều hạn chế.

Trận đấu võ tự do giữa con người và robot (Video: QQ).

Khoảnh khắc siêu du thuyền bốc cháy ngùn ngụt trên biển

Chiếc siêu du thuyền mang tên gọi Da Vinci, trị giá 1,4 triệu bảng Anh, đã bị bốc cháy dữ dội vào ngày 12/8 vừa qua, khi đang neo ngoài khơi Địa Trung Hải, gần bờ biển Tây Ban Nha.

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy chiếc du thuyền dài hơn 27m đã bị chìm trong biển lửa, với cột khói khổng lồ bốc lên nghi ngút. Toàn bộ 7 người có mặt trên du thuyền đã được giải cứu mà không có ai bị thương.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, nhưng không thể dập tắt đám cháy. Cuối cùng chiếc du thuyền đã bị chìm sâu xuống biển.

Nguyên do của vụ hỏa hoạn đang được điều tra.

Khoảnh khắc siêu du thuyền bốc cháy ngùn ngụt trên biển (Video X).

Đoạn video đầy thú vị với mặt trời

2 cô gái đã có sự phối hợp ăn ý và tốn không ít thời gian, công sức căn chỉnh mặt trời phù hợp trong từng khung hình để cho ra đoạn video đầy thú vị.

Đoạn video đầy thú vị với mặt trời (Video: TikTok).

Pin dự phòng phát nổ khiến khói bao phủ cả toa tàu

Một vụ nổ pin sạc dự phòng đã xảy ra trên chuyến tàu di chuyển qua thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy khói từ vụ nổ đã bốc ra nghi ngút, bao phủ cả toa tàu, khiến nhiều hành khách bị ho và phải tìm lối thoát.

Vụ nổ khiến chủ nhân viên pin sạc dự phòng bị bỏng ở tay. Nhân viên của đoàn tàu đã nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Đoàn tàu đã dừng lại ở ga tiếp theo để nhân viên đường sắt đưa người bị thương đến bệnh viện.

Pin dự phòng phát nổ khiến khói bao phủ cả toa tàu (Video: Newsflare).

Hố tử thần dưới nước “nuốt chửng” tất cả mọi thứ

Hố tử thần hình thành sau cơn mưa lớn tại thị trấn Kericho (Kenya) đã nuốt chửng gần như tất cả mọi thứ, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải rùng mình.

Theo các nhà khoa học, sự việc xảy ra tại một thị trấn vùng cao, nơi các hoạt động địa chất diễn ra mạnh mẽ và có nhiều vết nứt, lỗ hổng ở phía dưới mặt đất. Sau đợt mưa lớn, lớp đất bên trên bị xói mòn để lộ ra những vết nứt và lỗ hổng bên dưới, hình thành nên hố tử thần đáng sợ như trong đoạn video.

Hố tử thần dưới nước “nuốt chửng” tất cả mọi thứ (Video: NDTV).

Khoảnh khắc máy sấy tóc phát nổ ngay trên tay người phụ nữ

Camera giám sát bên trong một tiệm cắt tóc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ đang sử dụng máy sấy để làm khô tóc mình, thì bất ngờ thiết bị phát nổ và tia lửa tóe ra.

Tiếng nổ khiến người phụ nữ này giật mình. Cô nhanh chóng đứng dậy để kiểm tra và chiếc máy sấy sau đó tiếp tục phát nổ thêm 2 lần nữa. Lúc này, người phụ nữ mới hốt hoảng rút phích cắm chiếc máy sấy và bỏ chạy ra ngoài.

Khoảnh khắc máy sấy tóc phát nổ ngay trên tay người phụ nữ (Video: Viral Press).

Máy bay cạ động cơ xuống đường băng gây tóe lửa khi hạ cánh trong gió mạnh

Chiếc máy bay chở hàng Boeing 747-8F của hãng vận tải UPS (Mỹ) trong khi hạ cánh xuống sân bay Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc) đã bị chòng chành do ảnh hưởng bởi gió bão.

Gió thổi mạnh làm máy bay bị nghiêng sang một bên trong khi hạ cánh, khiến một phần cánh và động cơ bên phải bị cạ xuống đường băng gây tóe lửa. May mắn phi hành đoàn vẫn hạ cánh máy bay thành công mà không gặp thêm sự cố nào.

Sự việc xảy ra hôm 13/8, khiến một phần cánh và động cơ số 4 của máy bay bị hư hỏng, nhưng không có thương vong. Đường băng của sân bay đã phải đóng cửa một thời gian để khắc phục sự cố.

Máy bay cạ động cơ xuống đường băng gây tóe lửa khi hạ cánh trong gió mạnh (Video: Jukin).

Robot hình người làm công việc nhẹ nhàng trong nhà máy

Robot hình người Figure 02 của hãng robot Figure (Mỹ) được giao công việc làm phẳng các gói hàng và xoay nhãn gói hàng lên trên để đưa vào máy quét mã. Nhiều công ty dự kiến sẽ để robot thay con người làm những công việc có phần nhẹ nhàng và nhàm chán.

Robot hình người làm công việc nhẹ nhàng trong nhà máy (Video: X).

Càng đáp gặp sự cố buộc máy bay phải hạ cánh bằng bụng

Một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ Beech B200 Super King Air trong khi hạ cánh xuống sân bay Birmingham (Anh) đã gặp sự cố ở càng đáp phía sau, khiến máy bay phải hạ cánh bằng bụng. Sự việc xảy ra vào ngày 11/8.

Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy chiếc máy bay hạ cánh với phần bụng trượt dài trên đường băng. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tiếp cận máy bay để đề phòng cháy nổ, nhưng may mắn không có tình huống xấu xảy ra.

Sự việc không gây ra thương vong. Sân bay Birmingham đã phải đóng cửa trong 5 giờ đồng hồ để khắc phục sự cố.

Càng đáp gặp sự cố buộc máy bay phải hạ cánh bằng bụng (Video: Newsflare).

Cậu bé gây náo loạn vì chạy xe đồ chơi lên cao tốc

Nhiều tài xế khi đang di chuyển trên cao tốc đoạn qua thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, đã rất bất ngờ khi phát hiện một cậu bé đang đạp xe đồ chơi giữa đường, trong khi một người phụ nữ đang chạy đuổi theo ngay phía sau.

Khi phát hiện tình huống này, các tài xế ô tô đã đồng loạt bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đồng thời di chuyển chậm để nhường đường cho cậu bé và người phụ nữ. Tài xế một chiếc ô tô đã di chuyển chậm để chặn đầu cậu bé giúp người phụ nữ, nhưng cậu bé vẫn có thể lách qua chiếc xe này để tiến về phía trước.

Sau một hồi rượt đuổi, người phụ nữ đã đưa được cậu bé ra khỏi cao tốc an toàn.