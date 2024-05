Cách dùng miễn phí chatbot AI Gemini 1.5 Pro thông minh nhất của Google

Gemini 1.5 Pro là gì?

Tháng 12 năm ngoái, Google ra mắt Gemini, chatbot (phần mềm chat tự động) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mà Google tự tin là thông minh nhất hiện nay. Google khẳng định rằng sự ra đời của Gemini sẽ là một bước tiến vượt bậc, làm ảnh hưởng và thay đổi hầu hết các sản phẩm của công ty trong tương lai.

Gemini 1.5 Pro là AI thông minh nhất hiện nay của Google (Ảnh minh họa: Getty).

Người dùng có thể sử dụng Gemini miễn phí thông qua trang web của Google hoặc ứng dụng trên smartphone. Tuy nhiên, Gemini phiên bản miễn phí đang sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) 1.0 thế hệ cũ, được ra mắt từ tháng 12 năm ngoái.

Trong khi đó, Gemini 1.5 Pro (ra mắt vào tháng 2 vừa qua) và Gemini 1.5 Flash (ra mắt vào tháng này) là những LLM thế hệ mới và thông minh hơn, đòi hỏi người dùng phải trả phí mới được phép sử dụng.

Gemini 1.5 Pro được đánh giá là mô hình ngôn ngữ lớn và thông minh nhất hiện nay của Google. So với Gemini 1.5 Pro, phiên bản Gemini 1.5 Flash có cơ sở dữ liệu nhỏ hơn, nhưng bù lại, Gemini 1.5 Flash có tốc độ phản hồi nhanh hơn và khả năng suy luận tốt hơn nhờ vào thuật toán được tối ưu.

Hướng dẫn dùng chatbot Gemini 1.5 Pro và Gemini 1.5 Flash miễn phí

Mặc định, Google chỉ cho phép người dùng sử dụng thử phiên bản Gemini 1.5 Pro trong vòng 2 tháng, trước khi bắt đầu thu phí để sử dụng, với mức phí 489.000 đồng/tháng cho người dùng tại Việt Nam.

Mặc định, người dùng sẽ phải tốn 489.000 đồng/tháng để sử dụng Gemini Pro (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó, phiên bản Gemini 1.5 Flash vẫn chưa được Google chính thức cung cấp cho người dùng.

Tuy nhiên, Google lại cho phép các lập trình viên, nhà phát triển ứng dụng… có thể sử dụng miễn phí Gemini 1.5 Pro và 1.5 Flash để kiểm thử các tính năng của mô hình ngôn ngữ lớn này, cũng như có cách để tích hợp LLM này vào các sản phẩm của họ.

Bạn đọc cũng có thể tận dụng điều này để trải nghiệm chatbot Gemini 1.5 Pro miễn phí bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

- Đầu tiên, truy cập vào trang web của Google AI Studio tại đây.

Google AI Studio là một nền tảng phát triển AI dựa trên trình duyệt web, cho phép các lập trình viên phát triển và kiểm thử các tính năng AI từ những công cụ của Google. Sau khi truy cập vào trang web, bạn đăng nhập tài khoản Google của mình.

- Nếu lần đầu truy cập vào trang web này, bạn nhấn vào nút "New promt" để bắt đầu sử dụng công cụ chatbot.

- Tại hộp thoại hiện ra, bạn đánh dấu đồng ý với các điều khoản sử dụng của Google AI Studio, nhấn nút "Continue" để tiếp tục.

- Tại mục "Run Settings" ở menu bên phải, bạn chọn "Gemini 1.5 Pro" để sử dụng mô hình ngôn ngữ Gemini 1.5 Pro phiên bản mới nhất. Ngoài ra, tại đây bạn cũng có thể chọn để sử dụng "Gemini 1.5", LLM mới nhất vừa được Google trình làng vào giữa tháng này.

Bạn có thể chọn và sử dụng 2 LLM này để cùng trả lời cho các câu hỏi của mình, từ đó biết được LLM nào sẽ cho bạn câu trả lời chính xác với giọng văn thân thiện, dễ hiểu hơn.

Sau khi đã hoàn tất các bước thiết lập, bạn điền câu hỏi hoặc đưa ra yêu cầu vào khung chat, sau đó nhấn nút "Run" (thay vì nhấn nút Enter trên bàn phím) để Gemini 1.5 Pro đưa ra câu trả lời.

Mặc dù trang web Google AI Studio có giao diện bằng tiếng Anh, bạn hoàn toàn có thể đặt câu hỏi cho Gemini 1.5 Pro bằng tiếng Việt và nhận lại câu trả lời bằng tiếng Việt. Quá trình thử nghiệm cho thấy công cụ này phản hồi với tốc độ rất nhanh.

Ngoài việc đặt câu hỏi bằng văn bản, người dùng cũng có thể chèn hình ảnh, âm thanh, video… vào đoạn hội thoại để Gemini đưa ra câu trả lời dựa vào các nội dung đa phương tiện mà người dùng cung cấp.

Lời kết

Trên đây là cách thức sử dụng miễn phí chatbot tích hợp Gemini 1.5 Pro của Google, bạn đọc có thể tận dụng công cụ này để sử dụng như một trợ lý ảo hỗ trợ cho công việc của mình.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Gemini vẫn chỉ là một chatbot tích hợp AI nên đôi khi các câu trả lời do công cụ này cung cấp không thực sự chính xác. Do vậy, người dùng chỉ nên sử dụng Gemini 1.5 Pro như một công cụ để tra cứu và tìm kiếm nhanh các thông tin, không sử dụng các dữ liệu do công cụ này cung cấp cho các nghiên cứu hoặc công việc cần độ chính xác cao.

Ngoài Gemini 1.5 Pro và 1.5 Flash, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để sử dụng ChatGPT với phiên bản LLM GPT-4o mới và thông minh nhất.