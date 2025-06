Cách dùng chatbot AI của bộ Tư Pháp để giải đáp các thắc mắc về pháp luật

Công cụ AI giúp tra cứu các điều luật trên Cổng Pháp luật Quốc gia

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác xây dựng, thực thi, phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã xây dựng Cổng Pháp luật Quốc gia và chính thức được khai trương vào ngày 31/5 vừa qua. Người dùng có thể truy cập Cổng Pháp luật Quốc gia tại đây.

Đây là kênh chính thống được ra đời với mục đích phục vụ kịp thời, đầy đủ chính xác việc tra cứu thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, trên Cổng Pháp luật Quốc gia cũng được tích hợp một chatbot trí tuệ nhân tạo, mang tên gọi AI Pháp luật, cho phép người dùng tra cứu các điều luật một cách nhanh chóng, dễ dàng thông qua việc đặt câu hỏi, như khi đang nói chuyện với một người tư vấn luật thực sự.

Khác với các công cụ tìm kiếm hoặc chatbot AI được phát triển bởi các công ty nước ngoài, AI Pháp luật được quản lý và phát triển dưới sự giám sát của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (thuộc Bộ Tư pháp), với cơ sở dữ liệu huấn luyện từ chính các điều luật tại Việt Nam, do vậy người dùng có thể an tâm về các nội dung do AI Pháp luật cung cấp.

Hiện tại, AI Pháp luật có thể giúp người dùng giải đáp các vấn đề pháp lý ở 32 lĩnh vực. Với mục tiêu trở thành một Trợ lý pháp luật, công cụ này đang được tiếp tục huấn luyện để mở rộng kiến thức ở nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau.

32 lĩnh vực pháp luật mà người dùng có thể nhờ AI Pháp luật tư vấn (Ảnh chụp màn hình).

Cách tra cứu các điều luật, mức chế tài xử phạt vi phạm luật… bằng chatbot AI trên Cổng Pháp luật Quốc gia

Để sử dụng công cụ chatbot AI nhằm tra cứu các điều luật tại Việt Nam, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, truy cập vào trang web của chatbot AI về tra cứu luật tại https://ai.phapluat.gov.vn/. Người dùng có thể truy cập trang web bằng máy tính lẫn smartphone.

- Để sử dụng công cụ chatbot AI này, người dùng cần phải đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mới. Trong trường hợp chưa có tài khoản của Cổng Pháp luật Quốc gia, bạn nhấn nút “Đăng ký”, điền địa chỉ email, thông tin cá nhân, mật khẩu (không cần phải khai báo số điện thoại), sau đó nhấn nút “Đăng ký”.

Chờ trong giây lát, một email được gửi đến từ LuatVietNam, chứa đường link kích hoạt tài khoản đã đăng ký. Bạn nhấn vào đường link đính kèm trong email để xác nhận.

Trong trường hợp không thấy email gửi đến, bạn có thể kiểm tra tại mục “Thư rác” trên hộp thư vì email có thể bị lọc nhầm.

- Sau khi kích hoạt tài khoản, quay trở lại trang web chatbot AI Pháp luật, điền thông tin đăng nhập vào tài khoản để bắt đầu sử dụng công cụ AI này.

- Cách sử dụng của chatbot AI Pháp luật cũng tương tự những chatbot AI thường thấy khác như ChatGPT, Grok hay Gemini… trên giao diện chính của công cụ này, người dùng chỉ việc đặt câu hỏi bằng tiếng Việt để nhận về lại câu trả lời cũng bằng tiếng Việt.

Khi đưa ra câu trả lời, AI Pháp luật sẽ trích dẫn rõ điều, luật liên quan đến thông tin người dùng đang hỏi. Bạn có thể nhấn chuột vào những điều, luật được trích dẫn để xem thêm thông tin chi tiết.

Đáng chú ý, sau khi đưa ra diễn giải chi tiết các điều, luật, công cụ AI này cũng sẽ tóm tắt phần trả lời của mình để giúp người dùng có thể nắm được câu trả lời dễ hiểu nhất cho câu hỏi được đặt ra. Điều này phù hợp với những người dùng phổ thông, không có quá nhiều kiến thức về luật pháp.

Khi bạn đặt câu hỏi, hãy xác định rõ các vấn đề pháp lý cần giải quyết và cung cấp thông tin một cách rõ ràng, chi tiết, cụ thể. Điều này sẽ giúp AI Pháp luật hiểu rõ và đưa ra câu trả lời chính xác và hữu ích hơn.

Trong quá trình thử nghiệm, AI Pháp luật đưa ra những câu trả lời chuẩn xác và ngắn gọn cho những câu hỏi liên quan đến pháp luật, mức chế tài xử phạt cho các hành vi vi phạm… công cụ này cũng trích dẫn luật chi tiết để người dùng có thể tham khảo thêm.

Lưu ý

AI Pháp luật chỉ cho phép mỗi tài khoản có 5 câu hỏi miễn phí. Sau khi sử dụng hết 5 câu hỏi, người dùng sẽ phải trả phí để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp muốn tiếp tục dùng AI Pháp luật miễn phí, người dùng có thể đăng ký nhiều tài khoản khác nhau để lần lượt sử dụng sau khi một tài khoản đã sử dụng hết số câu hỏi miễn phí.