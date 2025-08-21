Viettel khai trương mạng 5G đầu tiên tại Timor-Leste

Lễ khai trương mạng 5G tại Timor-Leste ngày 21/8 có sự tham dự của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão, lãnh đạo một số bộ ngành nước này và đại diện Tập đoàn Viettel.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nhấn mạnh công nghệ 5G sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho Timor-Leste, đồng thời ghi nhận vai trò của Telemor trong việc phổ cập dịch vụ viễn thông.

Telemor – thương hiệu của Viettel tại Timor-Leste – đã triển khai nhiều dịch vụ đáng chú ý: 4G năm 2017, ví điện tử và ứng dụng tivi di động năm 2018, siêu ứng dụng Kakoak năm 2020, eSIM năm 2024. Ngày 21/8, công ty trở thành nhà mạng đầu tiên tại Timor-Leste khai trương dịch vụ 5G.

Ngoài di động, ví điện tử và siêu ứng dụng, Telemor còn tham gia cung cấp hạ tầng số cho Chính phủ, trung tâm dữ liệu, giải pháp và đào tạo an ninh mạng tại Ngân hàng Trung ương, cũng như hỗ trợ số hóa dữ liệu dân cư.

Bên cạnh Timor-Leste, Viettel còn triển khai 5G tại một số thị trường khác, như mạng 5G riêng ở Nigeria và thử nghiệm thiết bị 5G với nhà mạng Du (UAE).

Timor-Leste hiện có khoảng 1,3 triệu dân, đang trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng, cải thiện dịch vụ công và tìm kiếm động lực phát triển kinh tế mới, trong đó viễn thông và công nghệ số được coi là lĩnh vực then chốt.