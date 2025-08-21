Công nghệ Việt Nam: Hành trình hội nhập và vươn mình sau 80 năm lập nước

Trong bối cảnh thế giới liên tục chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong mọi lĩnh vực công nghệ, Việt Nam không chỉ bắt kịp mà còn ghi dấu ấn ở một số lĩnh vực then chốt, từ 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, đến công nghệ bán dẫn và phát triển bền vững.

Nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, hãy cùng nhìn lại những thành tựu công nghệ nổi bật của Việt Nam, những xu hướng đang định hình tương lai, và tiềm năng để đất nước trở thành một điểm sáng công nghệ toàn cầu.

Mạng 5G phủ sóng cả nước - Chiến lược theo sau thông minh

Việt Nam không gấp rút triển khai và thương mại hóa mạng 5G, thay vào đó đã tập trung vào việc phủ sóng mạng 5G trên phạm vi toàn quốc (Ảnh: VNPT).

Mạng 5G được thương mại hóa lần đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 2019. Tiếp sau đó, hàng loạt quốc gia đã thương mại hóa và phủ sóng công nghệ mạng mới nhất này.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, phải đến tháng 10/2024, Viettel mới trở thành nhà mạng đầu tiên thương mại hóa 5G sau một thời gian phủ sóng thử. Sau Viettel, 2 nhà mạng lớn tại Việt Nam là VinaPhone và MobiFone cũng bắt đầu thương mại hóa mạng 5G.

Đối với mạng 5G, thay vì chạy đua làm người tiên phong, Việt Nam đã áp dụng chiến lược “theo sau thông minh”, tận dụng chi phí cơ sở hạ tầng giảm, tiêu chuẩn công nghệ hoàn thiện và bài học từ những quốc gia đi trước.

Cách tiếp cận này cho phép Việt Nam triển khai 5G một cách tiết kiệm và hiệu quả hơn, đặc biệt ở các khu vực ưu tiên như khu công nghệ cao, cảng, khu công nghiệp… giúp tối ưu hóa nguồn lực và định hướng đầu tư vào những lĩnh vực mang lại giá trị kinh tế cao.

Nhờ đó, Việt Nam là một trong số những quốc gia phủ sóng mạng 5G trên khắp toàn bộ lãnh thổ, với tốc độ mạng và mức độ ổn định cao, mang lại hiệu quả kinh tế cũng như đáp ứng nhu cầu Internet tốc độ cao của người dùng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) - Bước tiến vượt bậc của Việt Nam

Robot hình người do Vingroup tự phát triển, giúp Việt Nam tham gia vào thị trường robot hình người hứa hẹn sẽ “bùng nổ” trong thời gian tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang là tâm điểm của cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu và Việt Nam không đứng ngoài làn sóng này, với sự tham gia của các tập đoàn công nghệ lớn trong nước như FPT, VinGroup, Viettel...

FPT, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và ứng dụng AI, đặc biệt là AI tạo sinh (Generative AI). Các giải pháp AI của FPT được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục đến tài chính.

Ví dụ, nền tảng FPT AI hỗ trợ các doanh nghiệp tự động hóa quy trình, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng thông qua chatbot thông minh và phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Trong khi đó, VinGroup đang phát triển các ứng dụng AI để giải bài toán y tế bền vững, với các mô hình chẩn đoán hình ảnh y khoa có độ chính xác cao, giúp bác sĩ đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, VinGroup cũng đặt chân vào cuộc đua phát triển robot hình người, thị trường hứa hẹn sẽ “bùng nổ” trên toàn cầu trong thời gian sắp tới.

Một sự kiện đáng chú ý là “AI for Good Việt Nam 2025”, cuộc thi dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc, nhằm khuyến khích các em tìm hiểu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các vấn đề của cộng đồng và hướng tới sự phát triển bền vững, được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5 vừa qua.

Sự kiện này đã chứng minh tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc sử dụng AI để giải quyết các vấn đề xã hội, từ biến đổi khí hậu đến giáo dục bền vững.

Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực AI cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều tại Việt Nam, giúp đưa ngành AI Việt Nam vươn tầm trong khu vực và thế giới.

Công nghệ bán dẫn - Định vị Việt Nam trên bản đồ toàn cầu

Ngành công nghệ bán dẫn đang trở thành một lĩnh vực chiến lược tại Việt Nam (Ảnh minh họa: FB).

Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, đã mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam. Các tập đoàn công nghệ lớn như Intel, Samsung và Qualcomm đã đầu tư hàng tỷ USD vào Việt Nam để xây dựng các cơ sở sản xuất và nghiên cứu bán dẫn.

Trước đó, Intel đã đầu tư và vận hành nhà máy lắp ráp và kiểm thử chip lớn nhất thế giới tại TP.HCM, góp phần đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.

Năm 2024, Samsung Electronics - nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam - đã công bố kế hoạch mở rộng cơ sở thử nghiệm và đóng gói chip tại Thái Nguyên với vốn đầu tư lên tới gần 1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn. Các trường đại học như Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT… đã hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế để xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực bán dẫn, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành công nghiệp trị giá hàng trăm tỷ USD này.

Chính phủ cũng ban hành các chính sách ưu đãi thuế và hỗ trợ đầu tư để thu hút thêm các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, tạo động lực cho Việt Nam không chỉ tham gia mà còn dẫn đầu trong một số phân khúc của ngành bán dẫn.

Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đã giành được những đơn hàng xuất khẩu chip số lượng lớn. Chẳng hạn như CT Group vừa ký được hợp đồng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác tại Hàn Quốc.

Công nghệ bền vững - Hướng tới tương lai xanh

Các chính sách từ Chính phủ và các tập đoàn công nghệ lớn giúp Việt Nam bắt kịp thị trường công nghệ xanh và bền vững toàn cầu (Ảnh minh họa: Getty).

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, công nghệ bền vững đang trở thành một xu hướng không thể thiếu.

Theo báo cáo từ Fortune, thị trường công nghệ xanh và bền vững toàn cầu dự kiến tăng từ 20,9 tỷ USD năm 2024 lên 105,26 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) đạt 22,4%.

Việt Nam đang tích cực tham gia vào xu hướng này, với sự hỗ trợ từ các tập đoàn công nghệ lớn và các chính sách của Chính phủ.

Các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel và VNPT đã ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) và AI để tối ưu hóa quản lý năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.

Ngoài ra, các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam cũng đang phát triển các giải pháp sáng tạo, như công nghệ thu giữ CO2 từ khí quyển và pin lưu trữ năng lượng tái tạo, góp phần vào mục tiêu trung hòa carbon của đất nước.

Việt Nam cũng đang trở thành một trong những quốc gia đi đầu Đông Nam Á về phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió. Nhiều tập đoàn lớn cũng đang đầu tư mạnh vào các dự án điện gió ngoài khơi Việt Nam với công suất hàng nghìn MW.

Chính phủ Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ thông qua Nghị quyết số 57-NQ/TW2 về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, được triển khai vào tháng 5/2025. Hệ thống giám sát và đánh giá thực hiện nghị quyết này đã được đưa vào vận hành, giúp đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững được thực hiện hiệu quả.

Chính phủ số, chuyển đổi số - Nền tảng cho tương lai

Các ứng dụng dịch vụ công đang giúp người dân thuận tiện hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính (Ảnh: Q.H).

Việt Nam đang coi chuyển đổi số là động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình này bắt đầu được đẩy mạnh từ năm 2020, khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" theo Quyết định số 749/QĐ-TTg.

Chương trình tập trung vào ba trụ cột: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; nhằm xây dựng một quốc gia số ổn định, thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm công nghệ mới.

Quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam được dẫn dắt bởi Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, với Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch. Từ năm 2021, Việt Nam đã tập trung vào việc số hóa hoạt động quản lý nhà nước, phát triển hạ tầng số và thúc đẩy kinh tế số.

Các chính sách quan trọng bao gồm Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (ban hành ngày 22/12/2024), nhấn mạnh đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết này được ví như "Khoán 10" cho lĩnh vực số, với mục tiêu đưa Việt Nam vào top 50 toàn cầu về chính phủ điện tử/chính phủ số vào năm 2028 và top 40 vào năm 2030.

Cùng với chuyển đổi số, Việt Nam cũng đang đạt được nhiều thành tựu về xây dựng chính phủ số.

Đến nay, 80% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4, với toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính, từ nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí (nếu có) đến nhận kết quả, đều được thực hiện trên môi trường mạng Internet.

Các cơ sở dữ liệu quốc gia như Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp đã hoàn thành và kết nối toàn quốc, giảm 30% thủ tục hành chính. Các ứng dụng dịch vụ công cho phép người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng thông qua Internet, trong đó VNeID đã trở thành một trong những ứng dụng không thể thiếu trên điện thoại của người dân.

Với tinh thần "dám khai phá", Việt Nam đang hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào 2030, khẳng định vị thế quốc gia số hàng đầu khu vực. Quá trình này không chỉ mang lại tăng trưởng mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Kết nối quá khứ, hướng tới tương lai - Từ tiềm năng đến vị thế

Những thành tựu công nghệ của Việt Nam là minh chứng cho tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của dân tộc. Từ một quốc gia nông nghiệp, Việt Nam đã và đang trở thành một trung tâm công nghệ cao, với những bước tiến đáng tự hào trong AI, bán dẫn, công nghệ bền vững và chuyển đổi số.

Những cơ hội từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với sự đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn và chính sách hỗ trợ của chính phủ, đang mở ra một tương lai tươi sáng cho Việt Nam.

Sau 80 năm kể từ ngày giành độc lập, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, không còn là “người đi sau” mà đang dần vươn lên hàng ngũ những quốc gia tiên phong trong một số lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng thành quả hôm nay là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và ý chí bền bỉ của người Việt trong hành trình chinh phục công nghệ vì tương lai bền vững.