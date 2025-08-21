Apple và “canh bạc” iPhone 17

Đây là dấu mốc mới trong nỗ lực kéo dài hơn một thập kỷ của tập đoàn công nghệ này nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường duy nhất.

Theo Bloomberg, lần đầu tiên tất cả các phiên bản mới nhất, bao gồm cả dòng Pro cao cấp, sẽ được xuất xưởng từ quốc gia Nam Á ngay từ ngày đầu ra mắt.

Động thái này không chỉ thay đổi về mặt logistics mà còn phát đi tín hiệu về sự tái định hình chiến lược dài hạn của Apple.

Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng

Cửa hàng Apple Store tại Trung Quốc (Ảnh minh hoạ: ST).

Trong nhiều năm qua, các tập đoàn công nghệ quốc tế đã tận dụng lợi thế sản xuất chi phí thấp và quy mô lớn tại châu Á. Tuy nhiên, bối cảnh mới với những biến động về chính sách thương mại, thuế quan và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng đã thúc đẩy các hãng phải tìm thêm điểm đến sản xuất thay thế.

“Ít người tiêu dùng nhận ra rằng việc Apple mở rộng sản xuất ra ngoài một thị trường duy nhất có ý nghĩa rất quan trọng. Việc đa dạng hóa sang các quốc gia như Ấn Độ và Việt Nam cho thấy khả năng phục hồi giờ đây cũng quan trọng như hiệu quả của chuỗi cung ứng”, ông Mark Vena, nhà phân tích chính tại SmartTech Research, nhận định.

Theo Stephen Ezell từ Quỹ Công nghệ thông tin và Đổi mới (ITIF), nhiều công ty Mỹ ngày càng chú trọng tới môi trường sản xuất an toàn và linh hoạt hơn. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ nổi lên như một điểm đến có tiềm năng đáp ứng yêu cầu sản xuất những sản phẩm công nghệ phức tạp.

Canh bạc về chất lượng và lợi nhuận

Tuy nhiên, việc rời bỏ một hệ sinh thái sản xuất đã được tối ưu hóa trong nhiều năm không phải là không có rủi ro.

Rob Enderle, nhà phân tích chính tại Enderle Group, đưa ra cảnh báo: “Chi phí sản xuất cực thấp tại Trung Quốc là một phần quan trọng giúp Apple đạt được mức lợi nhuận đáng kinh ngạc.

Về mặt tài chính và chất lượng, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đã mang lại hiệu quả cực kỳ tốt cho Apple”.

Ông dự đoán rằng chất lượng iPhone có thể giảm sút trong giai đoạn đầu khi các đội ngũ lắp ráp mới tại Ấn Độ cần thời gian để đào tạo và thích nghi.

Dù vậy, với một thương hiệu đặt nặng uy tín như Apple, việc đánh đổi chất lượng là điều khó chấp nhận. Mark Vena phản biện: "Apple hiểu rằng danh tiếng của mình phụ thuộc vào việc đảm bảo hàng Made in India phải tương đương với hàng Made in China về độ chính xác và độ tin cậy".

Ông tin rằng Apple đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào việc giám sát và đào tạo để đưa sản xuất tại Ấn Độ theo đúng tiêu chuẩn toàn cầu của hãng.

Ấn Độ: Miền đất hứa mới

Vậy tại sao lại là Ấn Độ? Lý do không chỉ nằm ở việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Ấn Độ mang lại cho Apple hai lợi ích chiến lược song song.

Thứ nhất, đó là một cách để tránh các rào cản thuế quan. "Ấn Độ áp dụng mức thuế rất cao đối với các sản phẩm không được sản xuất trong nước. Vì vậy, động lực ban đầu của Apple là sản xuất sản phẩm tại Ấn Độ để bán cho 1,3 tỷ dân của chính quốc gia này mà không bị áp thuế”, Bob O'Donnell, người sáng lập Technalysis Research giải thích.

iPhone 17 dự kiến sẽ có nhiều nâng cấp lớn (Ảnh minh hoạ: ST).

Thứ hai và cũng là quan trọng nhất, Ấn Độ là một thị trường tăng trưởng khổng lồ. "Việc Apple chuyển hướng khỏi Trung Quốc không chỉ là vấn đề rủi ro mà còn là việc định vị cho tương lai; bằng cách thâm nhập sâu hơn vào nền kinh tế Ấn Độ, Apple đang gắn kết sản xuất với nhu cầu một cách rất chiến lược", Vena nhấn mạnh.

Cuối cùng, cuộc dịch chuyển này không chỉ là một phản ứng phòng thủ trước các rủi ro địa chính trị. Đó là một nước cờ tấn công, một canh bạc được tính toán kỹ lưỡng để đặt nền móng cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Theo lời của Vena, động thái này có thể định hình thập kỷ tiếp theo của Apple, giống như cách mà chính chiếc iPhone đã làm trong thập kỷ trước.