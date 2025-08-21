Giá iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max "chạm đáy" tại Việt Nam

Chỉ còn khoảng một tháng nữa, Apple sẽ giới thiệu thế hệ iPhone 2025. Tuy vậy, theo chia sẻ từ nhiều đại lý, doanh số của các sản phẩm iPhone tiền nhiệm, đặc biệt là iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max vẫn liên tục tăng trưởng.

Doanh số của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định nhờ mức giá giảm sâu (Ảnh: PhoneArena).

"Giai đoạn cận kề thế hệ iPhone mới ra mắt thường là thời điểm người dùng “săn deal”. Doanh số của bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đã tăng nhẹ so với tháng trước và tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái", bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, chia sẻ.

Hiện tại, iPhone 16 Pro Max được chào bán với mức giá 29,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Trong khi đó, iPhone 16 Pro có mức giá 24,7 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

Đây cũng là mức giá thấp nhất của hai mẫu máy này kể từ khi lên kệ tại thị trường Việt Nam. Trong đó, iPhone 16 Pro Max vẫn là phiên bản được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, cho biết mức giá trung bình của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đã giảm khoảng 3% so với giai đoạn quý I.

"Thời điểm này, một số khách hàng sẽ có tâm lý chờ đợi sản phẩm mới ra mắt. Tuy vậy, với mức giá ưu đãi giảm sâu, doanh số của bộ đôi iPhone 16 Pro vẫn tăng trưởng ổn định. Thậm chí, iPhone 16 Pro Max đạt mức tăng trưởng gấp 2 lần so với iPhone 15 Pro Max vào cùng thời điểm", ông Huy nói thêm.

Sau gần một năm ra mắt, iPhone 16 Pro Max vẫn là phiên bản được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Thế Anh).

Theo thông lệ hàng năm, Apple sẽ "khai tử" một số mẫu iPhone đời cũ mỗi dịp ra mắt thiết bị mới. Do đó, nhiều khả năng iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max cũng sẽ sớm được đưa vào danh sách này.

"Với tốc độ bán ra như hiện tại, nguồn hàng iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ đủ để cung ứng đến đầu quý IV/2025. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ chủ động làm việc với các đối tác phân phối để nhập thêm hàng để phục vụ người dùng nếu nguồn cung còn khả dụng", đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết.