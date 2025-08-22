Ông Trump để ngỏ cách tiếp cận khác với xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Tôi có thể nói rằng trong vòng 2 tuần nữa, chúng ta sẽ biết theo hướng này hay hướng khác”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại khi được hỏi về triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Ông nói thêm: “Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ phải chọn một cách tiếp cận khác”.

Ông Trump vốn có tiền lệ đưa ra những thời hạn 2 tuần để cân nhắc các vấn đề liên quan đến Ukraine và nhiều chủ đề khác. Cuối tháng 5, ông từng tuyên bố sẽ đánh giá trong vòng 2 tuần Nga có thực sự nghiêm túc trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình hay không, đồng thời hứa sẽ có phản ứng “khác” nếu không đạt kết quả.

Bất chấp những nỗ lực trung gian của ông Trump nhằm đưa Nga và Ukraine đến bàn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua, Moscow và Kiev đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá nào đáng kể.

Hôm 15/8, Tổng thống Trump đã họp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska, nhưng không đạt được thỏa thuận nào.

Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ có các cuộc hội đàm tại Nhà Trắng với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cùng một số đồng minh châu Âu. Tại đây, ông Trump cho thấy sự thay đổi lập trường, khi nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình bền vững thay vì một lệnh ngừng bắn.

Những cuộc gặp đó làm dấy lên hy vọng rằng ông Putin và ông Zelensky có thể trực tiếp gặp nhau tại một hội nghị thượng đỉnh hòa bình, khi cả 2 nhà lãnh đạo ban đầu đều tỏ ra cởi mở với lựa chọn này.

Tuy nhiên, Moscow và Kiev tiếp tục đưa ra các điều kiện cho một cuộc gặp như vậy.

Tổng thống Zelensky nói ông sẽ chỉ gặp người người đồng cấp Putin sau khi Ukraine nhận được các đảm bảo an ninh vững chắc. "Chúng tôi muốn hiểu rõ về cấu trúc đảm bảo an ninh cho Ukraine trong vòng 7-10 ngày tới", ông Zelensky nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky chỉ có thể diễn ra sau khi tất cả các vấn đề quan trọng đã được giải quyết. Theo ông Lavrov, cuộc gặp chỉ có thể xảy ra nếu "mọi vấn đề cần thảo luận ở cấp cao nhất được chuẩn bị kỹ lưỡng trước".

Ông Lavrov nhấn mạnh nếu các thỏa thuận tiến tới giai đoạn ký kết, cần phải giải quyết vấn đề tính hợp pháp của người ký ở phía Ukraine.

Một điều kiện khác mà ông Lavrov đưa ra là việc rút toàn bộ quân đội nước ngoài khỏi lãnh thổ Ukraine. Ông cho biết, Nga chỉ chấp nhận các bảo đảm an ninh đã được thỏa thuận tại Istanbul vào năm 2022 và gọi các đề xuất khác là những ý tưởng vô ích.