TPHCM lên kế hoạch đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn

Nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành bán dẫn sẽ giúp Việt Nam có chỗ đứng trên thị trường bán dẫn toàn cầu (Ảnh minh họa: FB).

Sự kiện này đánh dấu một bước đi chiến lược, cụ thể hóa Kế hoạch số 1231/KH-UBND của UBND TPHCM nhằm triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 tại thành phố

Với vai trò ngày càng trọng yếu của ngành bán dẫn, điện tử, việc thiết lập một cơ chế phối hợp hiệu quả là điều cần thiết.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh, kỳ vọng nó sẽ trở thành một "ngôi nhà chung". Tại đây, các thành viên sẽ hợp tác chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm, cùng nhau thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đặc biệt là đào tạo ra một "thế hệ nhân lực vàng" cho ngành công nghiệp bán dẫn TPHCM

Liên minh được thành lập dựa trên đề xuất của Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn TPHCM (HSIA), quy tụ các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và các tổ chức liên quan, hướng tới mục tiêu phối hợp phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử tại Việt Nam

Các phương hướng hoạt động chính của Liên minh sẽ tập trung vào chia sẻ và hợp tác trong trao đổi thông tin kỹ thuật, công nghệ; phối hợp đăng ký và triển khai các đề tài nghiên cứu; đồng công bố khoa học và đăng ký sở hữu trí tuệ; tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đề xuất ứng dụng, chuyển giao công nghệ; thúc đẩy hợp tác quốc tế…

Việc thành lập Liên minh này được kỳ vọng sẽ là động lực mạnh mẽ, giúp TPHCM hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu nhân lực bán dẫn hàng đầu của Việt Nam.

Trong bối cảnh chiến lược quốc gia đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, TPHCM được giao chỉ tiêu khoảng 9.000 nhân lực.

Lực lượng này chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thiết kế vi mạch, chế tạo chip và các ngành công nghệ liên quan.