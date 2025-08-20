DeepSeek âm thầm ra phiên bản AI mới

Mô hình mới này không chỉ thách thức sự thống trị của các gã khổng lồ Mỹ mà còn định hình lại toàn bộ cuộc chơi với mã nguồn mở (Ảnh minh hoạ: DS).

Mô hình này có 685 tỷ tham số, được phát hành dưới giấy phép mã nguồn mở. Các kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy hiệu năng không thua kém những hệ thống độc quyền từ OpenAI hay Anthropic, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong việc phát triển và phân phối các mô hình AI tiên tiến.

Hiệu năng và chi phí

Ngay sau khi xuất hiện trên nền tảng Hugging Face, DeepSeek V3.1 đạt 71,6% trong bài kiểm tra lập trình Aider. Về mặt kỹ thuật, mô hình có khả năng xử lý ngữ cảnh lên tới 128.000 token (tương đương một cuốn sách khoảng 400 trang). Cấu trúc được giới thiệu là dạng “lai”, tích hợp các chức năng trò chuyện, suy luận và lập trình.

Nhà nghiên cứu AI Andrew Christianson cho biết trên mạng xã hội X: “DeepSeek V3.1 đạt 71,6% trên Aider, cao hơn Claude Opus 4 khoảng 1% trong khi chi phí thấp hơn đáng kể”.

Theo tính toán, chi phí trung bình để hoàn thành một tác vụ lập trình bằng V3.1 vào khoảng 1,01 USD, trong khi các hệ thống tương đương có thể tốn gần 70 USD.

Một số nhà phát triển cộng đồng cũng ghi nhận sự xuất hiện của bốn “token đặc biệt” trong kiến trúc, cho phép mô hình tích hợp tìm kiếm web theo thời gian thực và xử lý các quy trình suy luận phức tạp.

Sự chênh lệch này đồng nghĩa với việc tiết kiệm hàng triệu đô la cho các doanh nghiệp xử lý hàng nghìn tương tác AI mỗi ngày.

Lợi thế thay đổi cuộc chơi

Thời điểm ra mắt V3.1 diễn ra chỉ vài tuần sau khi OpenAI và Anthropic công bố các mô hình mới. Với việc lựa chọn hướng tiếp cận mã nguồn mở, DeepSeek đi theo chiến lược khác biệt so với nhiều công ty Mỹ vốn thương mại hóa mô hình AI thông qua API có phí.

Một số ý kiến cho rằng việc cung cấp rộng rãi các khả năng tiên tiến có thể tạo điều kiện cho các tổ chức và doanh nghiệp triển khai nhanh hơn, đồng thời đặt ra thách thức cho những mô hình kinh doanh dựa trên độc quyền công nghệ.

Sự xuất hiện của DeepSeek V3.1 cho thấy AI tiên tiến không chỉ thuộc về các tập đoàn lớn mà cả những nhóm nghiên cứu nhỏ hơn cũng có thể tham gia.

Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này không còn giới hạn ở việc xây dựng hệ thống mạnh nhất, mà còn xoay quanh khả năng làm cho công nghệ trở nên dễ tiếp cận, với chi phí hợp lý.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra cho các công ty công nghệ là làm thế nào để duy trì giá trị thương mại khi xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mã nguồn mở có hiệu năng và chi phí cạnh tranh.