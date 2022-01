Vì sao quý ông thấy "cậu nhỏ" giảm kích thước, "yếu" sau mắc Covid-19?

Chuyên gia lý giải việc nhiều quý ông thấy "cậu nhỏ" giảm kích thước, "yếu" đi hậu Covid-19

(Dân trí) - Theo chuyên gia, cảm nhận về sự co rút lại của dương vật sau khi mắc Covid-19 là điều thực tế, có thể xảy ra và xuất phát từ những ảnh hưởng tiêu cực của virus SARS-CoV-2.

Đại dịch Covid-19 trong suốt 2 năm qua đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Dù đã vượt qua khoảng thời gian đỉnh điểm của đại dịch, nhưng hệ lụy hậu Covid-19 đang dần trở thành vấn đề nhức nhói. Trong đó, có ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản.

Thấy "cậu nhỏ" giảm kích thước sau khi thành F0

Mới đây, trong một tờ báo uy tín của Anh đã đăng tải bài viết về sự việc người đàn ông than phiền "cậu nhỏ" đã bị mất đi đến gần 4 cm về kích cỡ, sau thời gian anh này bị nhiễm Covid-19. Thông tin này làm bùng lên những lo ngại, đặc biệt từ phái mạnh về mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến "bản lĩnh đàn ông".

Tại Việt Nam, theo ghi nhận, đã có một số trường hợp bệnh nhân hậu Covid-19 đến gặp bác sĩ khi phát hiện những bất thường liên quan đến chuyện "tế nhị".

Nhiều bệnh nhân hậu Covid-19 tìm đến bác sĩ vì có cảm giác dương vật bị giảm kích thước (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Điển hình là trường hợp của anh V.D.C. (34 tuổi) đến một trung tâm chăm sóc sức khỏe nam giới tại TPHCM, than phiền dạo gần đây dương vật không còn cương tốt, nhất là buổi sáng. Đặc biệt, anh cảm giác như "cậu nhỏ" giảm kích thước dần khoảng một tháng nay.

Qua khai thác bệnh sử, Anh C. vừa mắc Covid-19 cách đây 4 tháng, triệu chứng nhẹ, thời điểm đó đã được tiêm một mũi vaccine, không mắc các bệnh nền khác. Tiến hành thăm khám và đánh giá, bác sĩ chẩn đoán anh C. bị tình trạng rối loạn cương mức độ trung bình nhẹ. Nguyên nhân có thể do kết hợp nhiều yếu tố về tâm lý, xã hội trong mùa dịch và cũng có thể là một dấu hiệu hậu Covid-19.

Còn anh P.H.V. (52 tuổi) nhiễm Covid-19 với triệu chứng nhẹ khi đã tiêm 2 liều vaccine. Tuy nhiên sau nhiễm 2 tháng, anh thấy tình trạng sinh lý ngày càng giảm sút, mất ham muốn tình dục, thiếu sức sống. Vì có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh nhân cũng mang tâm lý lo lắng, trong người sau nhiễm bệnh lúc nào cũng uể oải và còn tăng cân nhiều.

Tiến hành thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện người đàn ông bị suy giảm hóc môn "nam giới" testosterone, kéo theo những triệu chứng ảnh hưởng trên toàn cơ thể. Với trường hợp này, cần nhiều thời gian theo dõi và hỗ trợ trị liệu cho người bệnh.

TS.BS Trà Anh Duy tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Chuyên gia: Có tình trạng suy giảm testosterone hậu Covid-19

Trao đổi với PV Dân trí xoay quanh vấn đề trên, TS.BS CKII Trà Anh Duy, chuyên gia về sức khỏe nam giới cho biết, cảm nhận của các đấng mày râu về sự co rút lại của dương vật sau khi nhiễm Covid-19 là thực tế, có thể xảy ra.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là "cậu nhỏ" thật sự bị giảm về kích thước, mà có thể xuất phát từ những ảnh hưởng tiêu cực của virus SARS-CoV-2 lên khả năng cương dương, bằng những cơ chế gây cản trở máu về dương vật. Từ đó khiến kích thước khi xìu trở nên khiêm tốn, trong khi cương dương không đạt mức.

Theo TS.BS Duy, trên thế giới đã có nghiên cứu khoa học thực hiện khảo sát về mô bệnh học trên mảnh mô dương vật được thu thập từ người bệnh Covid-19 có triệu chứng, đã khỏi bệnh và có xuất hiện rối loạn cương dương nặng sau đó. Trong nghiên cứu này, đã phát hiện sự xuất hiện của các thể tồn tại giống virus SARS-CoV-2 ở gần tế bào nội mô mạch máu của dương vật. Sự tổng hợp NO (Nitric Oxide - hợp chất quan trọng trong cơ chế giãn mạch giúp đưa máu về dương vật) ở mô thể hang của người mắc Covid-19 cũng thấp hơn so với người không nhiễm.

Theo chuyên gia, virus SARS-CoV-2 có thể tác động tới khả năng cương dương bằng những cơ chế gây cản trở máu về dương vật (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Chuyên gia nhận định, các tác động tiêu cực lên hệ thống mạch máu này của Covid-19 có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương, ảnh hưởng vấn đề tình dục của người nam. Những di chứng của Covid-19 lên các hệ thống cơ quan khiến sức khỏe chung đi xuống cũng làm mầm mống của vấn đề.

Về tình trạng suy giảm testosterone hậu Covid-19, TS.BS Trà Anh Duy cho biết cũng đã có nghiên cứu báo cáo. Cụ thể, khi testosterone suy giảm có thể gây giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương cùng các rối loạn xuất tinh.

Suy giảm testosterone kéo dài làm nam giới giảm sức sống, khí sắc kém, giảm vận động thể chất, giảm sức lực cơ bắp, dễ buồn ngủ, thay đổi tính tình... cùng nhiều hệ lụy khác. Nhất là khi tương tác một cách tiêu cực với các bệnh lý mạn tính, đặc biệt là hội chứng chuyển hóa (như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân béo phì...).

Khi gặp các vấn đề về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, nên tìm đến các chuyên gia để được tham vấn, phát hiện và xử lý kịp thời.

Hiểu biết để không bị hoảng loạn

Phân tích chi tiết hơn, chuyên gia cho rằng tình trạng suy giảm testosterone cũng có thể xuất phát từ "stress" của cơ thể nói chung khi phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe do Covid-19 gây ra. Một số ý kiến cho rằng, do SARS-CoV-2 tấn công trực tiếp vào tinh hoàn, gây tổn thương và ảnh hưởng chức năng, nhưng thực nghiệm cho thấy điều này không hoàn toàn chính xác. Có thể nội tiết tố nam chỉ bị tác động gián tiếp bởi đáp ứng viêm mãnh liệt toàn thân, do Covid-19 kích hoạt.

"Những nguy cơ ảnh hưởng khả năng sinh sản của nam giới, làm giảm chất lượng và số lượng tinh trùng cũng được giải thích bởi tác động của đáp ứng viêm toàn thân hoặc gián tiếp do suy giảm testosterone. Điều này có vẻ chỉ thật sự diễn ra trên nam giới nhiễm Covid-19 có triệu chứng, đặc biệt là triệu chứng nặng, nguy kịch" - chuyên gia chia sẻ.

Ngoài ra theo các bác sĩ, yếu tố tâm lý hoảng loạn do sự "khủng bố" của đại dịch cũng là một nguyên nhân khiến cho đời sống tình dục trở nên kém phong phú và kém chất lượng. "Một cuộc yêu thăng hoa và thỏa mãn có lẽ chỉ xuất phát từ một tâm lý vui vẻ, thoải mái. Điều này trong tình hình dịch bệnh là tương đối xa xỉ" - TS.BS Duy lý giải.

Các bác sĩ khẳng định, Covid-19 đã ảnh hưởng mọi mặt lên đời sống hàng ngày, bao gồm cả những nhu cầu căn bản và bản năng nhất.

Do đó, người dân nói chung và nam giới nói riêng cần có một sự hiểu biết để không bị hoang mang, lo lắng trước những di chứng của đại dịch. Khi gặp các vấn đề về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, nên tìm đến các chuyên gia để được tham vấn, phát hiện và xử lý kịp thời.

Nội dung: Hoàng Lê

Ảnh: BSCC