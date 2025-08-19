Bất ngờ 4 loại thực phẩm tốt cho gan

Quả bơ

Quả bơ là thực phẩm được ưa chuộng trong nhiều nền ẩm thực khác nhau, và nó giúp cải thiện sức khỏe của gan.

Trong một nghiên cứu năm 2015, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả bơ có thể giúp hạ lipid máu, hay còn được gọi là chất béo, và giúp ngăn ngừa tổn thương gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Tương tự, một nghiên cứu vào năm 2019 chỉ ra rằng trong quả bơ chứa phenol, được coi là axit béo không bão hòa đơn. Những chất này có thể giúp giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, bệnh tim mạch.

Cà phê

Một nghiên cứu được thực hiện trên 500.000 người vào năm 2021, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng những người uống nhiều loại cà phê giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan (LD) hoặc bệnh gan nhiễm mỡ (FLD) gần 20%. Hơn nữa, việc uống cà phê cũng có liên quan đến việc giảm khả năng tử vong do mắc các bệnh về gan khoảng 49%.

Uống cà phê giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan (Ảnh minh họa: Tú Anh).

Uống cà phê cũng giúp làm giảm lượng men gan trong cơ thể bạn.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến nghị nên uống tối đa 4-5 cốc cà phê (237 mm) mỗi ngày hoặc 400mg caffeine. Tuy nhiên, lượng cà phê có thể khác nhau tùy theo từng người.

Trong nghiên cứu năm 2021 ở trên, việc uống hơn 3 hoặc 4 cốc cà phê mỗi ngày dường như mang lại hiệu quả bảo vệ gan kém hơn một chút.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ và cá thu có thể mang lại những lợi ích không thể ngờ cho sức khỏe của gan bạn.

Các loại cá béo mang lại nhiều lợi ích cho lá gan của bạn (Ảnh minh họa: Tú Anh).

Một nghiên cứu năm 2021 của Trusted Source đã so sánh những người sử dụng thực phẩm bổ sung dầu cá với những người không sử dụng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người sử dụng thực phẩm bổ sung dầu cá có:

- Giảm 44% nguy cơ mắc tất cả các loại ung thư gan.

- Giảm 52% nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan.

- Giảm 40% nguy cơ mắc ung thư đường mật trong gan.

Theo một nghiên cứu năm 2016 , những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) khi sử dụng các viên bổ sung Omega-3 có thể cải thiện tình trạng bệnh của mình bao gồm như:

-Giảm viêm.

-Tăng độ nhạy insulin(hormone điều hòa đường huyết và năng lượng của cơ thể).

-Giảm mỡ trong gan.

-Cải thiện cholesterol và các enzyme trong gan.

Các loại hạt

Các loại hạt được coi là món ăn vặt giàu dinh dưỡng và các chất béo có ích cho cơ thể.

Một nghiên cứu năm 2019 với gần 24.000 người tham gia cho thấy những người ăn nhiều loại hạt có làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NALFD) thấp hơn so với những người ít ăn hoặc không ăn.

Các loại hạt cũng có tác dụng trong việc giảm viêm, stress và kháng insulin, tất cả những điều này đều có lợi cho gan.

Theo bài đánh giá năm 2015, quả óc chó là một trong những loại quả có lợi nhất trong việc giảm bệnh gan nhiễm mỡ.

Trong một nghiên cứu năm 2021, những người tham gia được cung cấp 28g quả óc chó mỗi ngày trong chế độ ăn của mình. Những người ăn quả óc chó ít nhất 5 hoặc 6 lần một tuần có tỷ lệ giảm mỡ gan cao hơn đáng kể so với những người ăn ít hơn.