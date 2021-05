Chồng đang ngủ say bị vợ dùng kéo cắt lìa dương vật

Dân trí Khoa Ngoại tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết các bác sĩ của khoa vừa thực hiện phẫu thuật nối thành công một trường hợp đứt lìa dương vật phức tạp.

Theo đó, xuất phát từ những mâu thuẫn tình cảm gia đình, trong lúc đang ngủ say, anh T.C.T. (40 tuổi, tên đã được thay đổi) đã bị vợ dùng kéo cắt đứt lìa dương vật. Sau khi bị cắt, anh T. được chính vợ mình đưa đi cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu nối lại dương vật bị cắt lìa cho người bệnh.

Lúc nhập viện, bệnh nhân đã mất nhiều máu, phần dương vật bị đứt lìa được bảo quản và chuyển theo. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị một vết thương đứt lìa dương vật, vị trí vết thương cách quy đầu khoảng 1cm, vết cắt rất sắc gọn.

Bác sĩ Nguyễn Thành Tuân, khoa Ngoại Tiết niệu cho biết: "Thời gian kể từ lúc bị cắt đến lúc nhập viện là 7 giờ, trong khi thời gian tối ưu đối với những trường hợp này là dưới 6 giờ. Dương vật bị cắt bằng một cây kéo, nguy cơ nhiễm trùng cao. Đây là một phẫu thuật khó, đòi hỏi phải sử dụng kính vi phẫu chuyên dụng, đồng thời, phẫu thuật viên phải được đào tạo về phẫu thuật vi phẫu, phẫu thuật mạch máu".

Trước tình huống cấp bách, các bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm Covid-19 và tiến hành vi phẫu nối thành công dương vật cho người bệnh. Sau phẫu thuật phần dương vật bị đứt lìa đã được tưới máu tốt.

Sau khi được thực hiện cuộc phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt.

Phân tích PGS.TS.BS Thái Minh Sâm, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu chỉ ra: "Đứt lìa dương vật là dạng biến cố không thường gặp trong y khoa. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi năm khoa Ngoại Tiết niệu tiếp nhận từ 5 đến 10 trường hợp tương tự. Đứt lìa dương vật thường xuất phát từ 3 nhóm nguyên nhân chính: Bệnh nhân tự cắt (do trầm cảm, rối loạn tâm thần); bị vợ, bạn gái… cắt (do ghen tuông, mâu thuẫn về tình cảm) hoặc do tai nạn (tai nạn lao động, tai nạn giao thông).

"Theo nguyên tắc xử lý một cơ quan đứt lìa, thời gian để xử lý tình trạng đứt lìa dương vật được khuyến cáo là trong vòng tối đa 6 giờ. Tuy nhiên, nếu phần dương vật bị đứt lìa cũng như vết thương ở dương vật được xử lý đúng cách ngay từ đầu, thời gian này có thể kéo dài thêm mà vẫn có khả năng phẫu thuật thành công. Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhiều lần phẫu thuật nối thành công dương vật sau 9-10 giờ kể từ khi bị đứt lìa" - PGS.TS.BS Thái Minh Sâm chia sẻ.

Bác sĩ khuyến cáo để đáp ứng tốt nhất cho việc nối chi thể hoặc dương vật bị đứt lìa, người sơ cứu cần nhanh chóng làm sạch bộ phận bị đứt lìa, quấn một lớp gạc sạch, sau đó bỏ vào 2 lớp túi ni lông, cột chặt miệng túi lại và bỏ túi vào môi trường nước đá đang tan, không để bộ phận bị đứt lìa tiếp xúc trực tiếp với nước đá. Phần đầu gần vết thương trên thân thể bệnh nhân nên được băng ép lại để cầm máu. Sau đó, lập tức chuyển bệnh nhân và vật dương vật bị đứt lên các cơ sở y tế chuyên sâu để nối lại.

Vân Sơn