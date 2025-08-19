Nội thất sang trọng bên trong đoàn tàu du lịch 2 tầng đầu tiên ở Hà Nội

Sáng 19/8, Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô (The Hanoi Train) chính thức đưa vào phục vụ du khách. Cùng với đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho ra mắt hệ thống kiểm soát vé bằng sinh trắc học.

Đoàn tàu gồm 10 toa, trong đó 5 toa dành cho hành khách được đặt theo tên những ô cửa quen thuộc gắn liền với ký ức Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa. Mỗi cái tên như một mảnh ký ức, gợi nhắc về hình bóng Thăng Long xưa.

Khởi hành từ ga Hà Nội, chuyến tàu đưa du khách băng qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên rồi đến với vùng đất Từ Sơn (Bắc Ninh) rồi vòng trở lại. Cung đường vẽ nên hành trình khám phá phong cảnh và nhịp sống Thủ đô qua ô cửa kính.

Các khoang hành khách được đặt tên theo 5 cửa ô của Hà Nội.

Đoàn tàu được thiết kế gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa chuyên biệt phục vụ du khách check-in. Mỗi toa có sức chứa từ 40 đến 60 chỗ, với nội thất sang trọng, mang phong cách riêng biệt.

Tầng trên nổi bật với trần kính rộng, cho phép du khách tận hưởng ánh sáng tự nhiên và khung cảnh bên ngoài. Nội thất phối màu nâu, đỏ, trắng, vừa mộc mạc vừa tinh tế, sử dụng chất liệu nhung, gỗ và mây tre đan. Giữa các khoang có vách ngăn tạo không gian riêng tư, trong khi sàn gỗ gợi liên tưởng đến những đường ray tàu đang lăn bánh dưới chân.

Điểm nhấn trong thiết kế còn đến từ các vách ngăn trang trí bằng tranh Đông Hồ và tranh sơn dầu, tái hiện vẻ đẹp kiến trúc, đời sống của Hà Nội xưa, mang lại trải nghiệm vừa thẩm mỹ vừa gợi hoài niệm cho hành khách.

Các toa tàu được trang trí bởi những bức tranh Đông Hồ cùng nội thất bằng gỗ, điểm xuyết bằng chất liệu mây tre đan đưa du khách về không gian Hà Nội truyền thống.

Tầng trên của đoàn tàu được thiết kế thoáng đãng với ánh sáng tự nhiên tràn qua trần kính, trong khi tầng dưới lại mang đến cảm giác ấm áp dưới ánh đèn vàng.

Tại đây, du khách có thể vừa thưởng thức bữa điểm tâm, vừa phóng tầm mắt ngắm nhìn các địa danh của Thủ đô qua khung cửa sổ lớn.

Nội thất phong cách Đông Dương (Indochine) tạo nên vẻ sang trọng, cổ kính, gợi nhắc ký ức về Hà Nội xưa. Những chi tiết gốm sứ Bát Tràng cùng trần và tường gỗ càng khiến không gian thêm gần gũi, ấm cúng.

Cả hai tầng đều được lắp đặt hệ thống cửa kính rộng, mở ra tầm nhìn thoáng để du khách dễ dàng thưởng ngoạn cảnh quan thành phố ở nhiều thời điểm trong ngày. Phần lớn ghế ngồi và bàn ăn đều hướng ra bên ngoài, mang lại trải nghiệm trọn vẹn khi chiêm ngắm vẻ đẹp Hà Nội qua từng khung cửa sổ.

Đoàn tàu có thiết kế đặc biệt với phần ghế ngồi hướng ra bên ngoài, cùng ô cửa kính lớn giúp du khách có trải nghiệm trọn vẹn khi ngắm nhìn Thủ đô qua khung cửa sổ.

Không gian bên trong các toa tàu tái hiện những nét đặc trưng của Hà Nội với nghệ thuật truyền thống (xẩm, ca trù), tinh hoa ẩm thực (phở cuốn, bánh cốm, trà sen) và sản phẩm thủ công (lụa Vạn Phúc, tranh dân gian), tạo nên trải nghiệm văn hóa sống động và giàu cảm xúc.

Chị Trần Huyền Thương (42 tuổi, Giám đốc nhà máy bao bì Tâm Đức Phát, Hà Nội) là một trong những hành khách đầu tiên trải nghiệm chuyến tàu Hà Nội 5 cửa ô.

Chị chia sẻ niềm háo hức khi được thưởng thức ẩm thực truyền thống, lắng nghe âm nhạc dân gian và ngắm nhìn cảnh quan Thủ đô trong một hành trình ngắn. “Mọi thứ trên tàu đều rất chỉn chu, văn hóa Hà Nội được thể hiện rõ nét qua cả 5 giác quan", chị nói.

Chị Huyền Thương lựa chọn trang phục áo dài truyền thống trên hành trình di sản Hà Nội xưa.

Không chỉ chỉn chu về nội thất, các chi tiết nhỏ cũng được cơ quan quản lý đầu tư và khéo léo lồng ghép những ẩn ý về tình yêu đất nước.

Khác với các chuyến tàu thông thường, tấm vé của chuyến tàu Hà Nội 5 cửa ô hệt như một tấm vé thông hành về quá khứ với những nét văn hóa truyền thống của Hà Nội xưa.

Vé tàu được thiết kế chỉn chu, tái hiện lại những thước phim lịch sử.

Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô không chỉ gợi nhớ dấu ấn lịch sử - văn hóa của mảnh đất kinh kỳ, mà còn là tâm huyết của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng các đối tác trong việc kết hợp bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo, góp phần đưa đường sắt trở lại đời sống đô thị theo cách gần gũi và sinh động hơn.

Với sự đồng hành của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đối tác, đoàn tàu di sản đã kịp ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hành khách Thủ đô trải nghiệm công nghệ kiểm soát vé bằng sinh trắc học.

Cũng trong dịp này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc qua xác thực căn cước công dân tại ga Hà Nội.

Đoàn tàu 5 cửa ô dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 9 sắp tới, với tần suất 3 chuyến/ngày vào các khung giờ: 8h, 14h và 20h. Các khung giờ trên tạo điều kiện cho du khách được ngắm nhìn Thủ đô nhiều thời điểm trong ngày với những vẻ đẹp khác nhau.

Ảnh: Xơn Bùi