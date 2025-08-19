Viêm niệu đạo sau cuộc massage trá hình

Gần đây, anh T. (30 tuổi) đến một bệnh viện ở TPHCM khám trong tình trạng viêm niệu đạo diễn tiến nặng, gây ngứa ngáy, khó chịu.

Kể với bác sĩ, người đàn ông cho biết trước đó đã đi massage và phát sinh quan hệ với nhân viên tại đây. Sau đó, anh phát hiện vùng kín bị viêm, nên đến một phòng khám điều trị thì được chỉ định cắt bao quy đầu với giá 20 triệu đồng. Nhưng sau khi điều trị, tình trạng của anh ngày càng trầm trọng hơn.

Một trường hợp bệnh nhân bị biến chứng sau khi cắt bao quy đầu không đúng kỹ thuật (Ảnh: BV).

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân thực chất không được cắt bao quy đầu mà chỉ được dùng kim chỉ xuyên qua lớp da bao quy đầu rồi thắt lại, làm tình trạng viêm nhiễm càng thêm phức tạp.

Bệnh nhân được kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị dứt điểm tình trạng viêm cấp tính. Dự kiến, khi tình trạng ổn định, anh T. sẽ được phẫu thuật cắt bao quy đầu và lấy bỏ sợi chỉ cũ mà phòng khám đã khâu vào.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Giám đốc Trung tâm sức khỏe nam giới ở TPHCM cho biết, massage trị liệu vốn là một phương pháp hỗ trợ sức khỏe lâu đời, mang lại lợi ích cho cơ xương khớp, tuần hoàn máu, giấc ngủ và tâm trạng.

Nhưng khi bị biến tướng thành hoạt động tình dục trá hình, massage có thể gây ra những hậu quả nặng nề đối với sức khỏe nam giới. Không ít quý ông chỉ sau một buổi “thư giãn” đã phải đối mặt với chấn thương, bệnh lây truyền qua đường tình dục và đặc biệt là rối loạn chức năng tình dục.

Khi phút “thư giãn” trở thành bi kịch

Như trường hợp của anh Tr. (32 tuổi, nhân viên văn phòng), đến gặp bác sĩ Duy khám vì tiểu buốt, chảy mủ trắng đục. Hai tuần trước đó, anh đi "massage thư giãn" với bạn và được kỹ thuật viên kích dục bằng miệng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Neisseria gonorrhoeae (vi khuẩn gây bệnh lậu). Người đàn ông được điều trị kháng sinh liên tục giúp hết triệu chứng, nhưng vẫn còn tình trạng giảm ham muốn tình dục. Thậm chí nếu đi khám trễ, bệnh nhân có thể dẫn đến biến chứng vô sinh.

Một ca bệnh khác là doanh nhân tên L. (40 tuổi) cho biết thường xuyên đi "massage VIP” vì thích được kích thích bằng các biện pháp sinh lý mạnh. Hậu quả là sau đó, anh lâm vào tình trạng mất cảm xúc và không thể quan hệ với vợ.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận người đàn ông rối loạn cương nặng. Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng thuốc PDE5 kéo dài nhiều tháng kết hợp với liệu pháp hành vi.

Một trường hợp cấp cứu vì sự cố nam khoa (Ảnh: BV).

Bác sĩ Duy phân tích, ở môi trường massage trá hình, yếu tố vệ sinh hầu như không được bảo đảm. Nhiều kỹ thuật viên không rửa tay, không mang găng tay, sử dụng dầu bôi trơn trôi nổi hoặc khăn lau tái sử dụng. Những điều này khiến vùng sinh dục nam dễ bị vi khuẩn, virus, nấm tấn công.

Một biến chứng phổ biến vùng sinh dục nam là viêm quy đầu – bao quy đầu, với các triệu chứng đỏ, sưng, ngứa, đau rát, tiết dịch hôi. Nếu không điều trị kịp thời, viêm có thể lan xuống niệu đạo, tuyến tiền liệt hoặc mào tinh hoàn, làm suy giảm khả năng sinh sản.

Ngoài viêm nhiễm thông thường, môi trường này còn tiềm ẩn nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs), như lậu, giang mai, Herpes sinh dục, HPV...

Theo nghiên cứu của Patel và cộng sự (2020) đăng trên Journal of Sexual Medicine, nam giới từng quan hệ tình dục tại cơ sở massage trá hình có nguy cơ mắc STIs cao gấp 3,2 lần so với nhóm bình thường.

Song song đó, một số nhân viên massage để tạo cảm giác mạnh cho khách đã dùng tay bẻ dương vật đang cương. Khi lực quá mạnh hoặc sai hướng, quý ông có thể dẫn đến gãy dương vật.

Kế đến, massage mạnh vùng bìu có thể gây chấn thương tinh hoàn, tụ máu hoặc xoắn tinh hoàn, nguy cơ mất chức năng nếu không mổ cấp cứu trong 6 giờ.

Một trường hợp phẫu thuật xử lý tình trạng bất thường ở tinh hoàn cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Ngoài ra, nam giới cũng có thể bị rối loạn chức năng tình dục do tâm lý sau khi đi massage trá hình. Đây là hậu quả của một chuỗi phản ứng sinh học – thần kinh – nội tiết được kích hoạt bởi cảm xúc tiêu cực. Ba yếu tố tâm lý chính thường gặp là: lo âu, tội lỗi, và lệ thuộc kích thích phi chuẩn mực.

"Massage trá hình tiềm ẩn nhiều nguy hại khôn lường với sức khỏe. Do đó, nam giới cần ý thức được rủi ro để tránh xa hình thức này. Khi có bất thường về sức khỏe sinh lý, cần lựa chọn cơ sở uy tín và thăm khám sớm", bác sĩ Duy khuyến cáo.