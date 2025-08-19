Người thích uống cà phê buổi sáng cần lưu ý 6 điều này

Cà phê buổi sáng là thói quen phổ biến trên khắp thế giới. Một ly cà phê đậm hương vị có thể giúp nhiều người khởi đầu ngày mới tỉnh táo, hứng khởi.

Thế nhưng, các chuyên gia cảnh báo, nếu uống không đúng cách, cà phê có thể phản tác dụng, thậm chí gây hại sức khỏe.

Uống ngay khi thức dậy: Sai lầm phổ biến

Không nên uống cà phê ngay khi vừa mới thức dậy (Ảnh: Getty).

Nhiều người vừa "mở mắt" đã vội tìm đến cà phê. Tuy nhiên, khoa học cho thấy đây là thời điểm không phù hợp.

Sau giấc ngủ dài, cơ thể thiếu nước và nồng độ cortisol – loại hormone giúp duy trì sự tỉnh táo tự nhiên – đang ở mức cao nhất.

Bổ sung caffeine lúc này khiến cortisol tăng thêm, dẫn đến bồn chồn, căng thẳng, và lâu dài có thể làm giảm hiệu quả của chính cà phê.

Nghiên cứu đăng trên Psychosomatic Medicine khẳng định, uống cà phê ngay sau khi thức giấc làm tăng rõ rệt mức cortisol trong máu, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thần kinh.

Các chuyên gia khuyến nghị nên chờ khoảng 30–60 phút sau khi tỉnh dậy mới uống, thời điểm mà cơ thể bắt đầu giảm dần cortisol và thực sự cần đến caffeine để duy trì sự tỉnh táo.

Khi bụng đói, cà phê ảnh hưởng xấu dạ dày

Cà phê có tính axit, dễ kích thích tiết dịch dạ dày. Với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, uống khi bụng rỗng dễ dẫn đến khó chịu, ợ chua hay trào ngược.

Một nghiên cứu trên European Journal of Gastroenterology & Hepatology cho thấy, caffeine làm tăng tiết axit ở một số bệnh nhân viêm loét dạ dày.

Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp tác động này. Cleveland Clinic (Mỹ) khẳng định, phần lớn người khỏe mạnh có thể uống cà phê khi chưa ăn sáng mà không gặp vấn đề đáng lo. Dù vậy, để an toàn, các bác sĩ vẫn khuyên nên ăn nhẹ hoặc dùng kèm bữa sáng để giảm kích ứng.

Tránh lạm dụng đường và sữa

Tránh cho quá nhiều đường và sữa vào cà phê (Ảnh: Getty).

Một tách cà phê đen nguyên chất gần như không chứa calo. Nhưng khi thêm đường, sữa đặc hay siro, nó có thể biến thành “bom năng lượng” gây hại sức khỏe.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cảnh báo: Tiêu thụ đường bổ sung quá mức liên quan chặt chẽ đến béo phì, tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch. Đường bổ sung là yếu tố nguy cơ cao dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu.

Ngoài ra, lượng đường cao còn ảnh hưởng đến da: gây mất nước, thúc đẩy quá trình lão hóa sớm. Vì vậy, cách thưởng thức an toàn nhất vẫn là giữ ly cà phê ở trạng thái “tối giản” ít hoặc không thêm đường, sữa.

Không uống khi gặp tình trạng thiếu ngủ

Không ít người dùng cà phê như giải pháp “chữa cháy” sau những đêm mất ngủ. Thực tế, caffeine chỉ giúp tỉnh táo tạm thời, nhưng không thay thế được giấc ngủ.

Một nghiên cứu cho thấy, sau 3 đêm liên tiếp ngủ ít hơn 5 giờ, tác dụng kích thích của caffeine gần như mất hiệu lực, hiệu suất nhận thức giảm nghiêm trọng. Lúc này, không có lượng cà phê nào đủ để bù đắp.

Các chuyên gia khuyến nghị nếu buộc phải làm việc khi thiếu ngủ, hãy chọn giải pháp chợp mắt ngắn 20 phút. Đây là cách hiệu quả hơn hẳn so với uống thêm nhiều cà phê.

Lo âu, căng thẳng: Caffeine làm mọi thứ tồi tệ hơn

Caffeine kích thích hệ thần kinh giao cảm, khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng, cơ thể tiết thêm cortisol. Với người vốn dễ căng thẳng hoặc có rối loạn lo âu, cà phê có thể làm nặng thêm tình trạng run rẩy, bồn chồn, thậm chí gây cơn hoảng loạn.

Tổ chức Mayo Clinic (Mỹ) khuyến cáo: Những người bị rối loạn lo âu nên hạn chế caffeine tối đa, hoặc lựa chọn các thức uống thay thế dịu nhẹ như trà thảo mộc.

Cà phê không phải “thuốc giải rượu”

Nhiều người có thói quen uống cà phê vào sáng hôm sau để “tỉnh rượu”. Tuy nhiên, khoa học chứng minh điều này là sai lầm.

Caffeine chỉ giúp giảm cảm giác buồn ngủ, khiến người uống tưởng rằng mình tỉnh táo hơn. Nhưng thực tế, khả năng phán đoán và phản xạ vẫn bị suy giảm như khi say rượu. Ngoài ra, caffeine có thể khiến đau đầu nặng hơn do làm co mạch máu và tăng huyết áp.

Các chuyên gia khuyên cách tốt nhất sau khi uống rượu vẫn là uống nhiều nước lọc, bổ sung chất điện giải, thay vì dựa vào cà phê.