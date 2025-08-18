Hy hữu nữ bệnh nhân có hơn 100 viên sỏi trong túi mật

Ngày 18/8, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quốc Kha, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, cho biết ê-kíp bác sĩ khoa này đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật đặc biệt hiếm gặp với gần 100 viên sỏi được lấy ra.

Bệnh nhân là bà D.T.N.T. (54 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Hơn 100 viên sỏi màu vàng đồng được lấy ra từ túi mật của bệnh nhân D.T.N.T. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo bác sĩ Kha, bà T. nhập viện cấp cứu vì đau dữ dội vùng hạ sườn phải, sốt cao, liên tục nôn ói. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị viêm túi mật hoại tử, nhiễm trùng với bạch cầu cao, được chỉ định mổ cấp cứu.

Ca phẫu thuật do các bác sĩ Nguyễn Quốc Kha, Nguyễn Xuân Hiệp và Cao Trung Hậu thực hiện.

Ê kíp mổ đánh giá khó khăn lớn nhất của ca bệnh này là viên sỏi kẹt cứng ở cổ túi mật gây viêm hoại tử, đồng thời túi mật bị bao bọc bởi các tạng xung quanh nên nguy cơ tổn thương cao.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và trình độ chuyên môn cao, ê kíp đã phẫu thuật thành công, đưa bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Đặc biệt, sau khi mở túi mật, các bác sĩ bất ngờ với số lượng sỏi chứa trong túi mật bệnh nhân. Tổng cộng, phẫu thuật viên đã lấy ra hơn 100 viên sỏi màu vàng từ túi mật bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân T. phục hồi tốt (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ Kha thông tin thêm, bệnh nhân phát hiện bị sỏi túi mật khi đi khám bệnh ở tuyến dưới, nhưng chủ quan không điều trị dứt điểm.

“Người dân khi có triệu chứng đau bụng hạ sườn phải, vàng da, vàng mắt cần đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm sỏi túi mật, sỏi đường mật để kịp thời xử trí. Nếu trì hoãn điều trị, bệnh có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí đe dọa tính mạng”, bác sĩ Kha khuyến cáo.