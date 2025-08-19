Người đàn ông bất ngờ ngưng tim trong nhà vệ sinh

Sáng 19/8, một trạm cấp cứu vệ tinh 115 của TPHCM tiếp nhận người đàn ông (42 tuổi) được phát hiện bất tỉnh khi trong nhà vệ sinh sau hơn một tiếng không ra ngoài.

Người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 5h30, anh vào nhà vệ sinh. Sau hơn 1 tiếng, người cha linh tính có chuyện chẳng lành, liền phá cửa mới phát hiện con trai nằm bất động trên sàn, tím tái. Người đàn ông nhanh chóng được đưa vào đi cấp cứu tại nơi anh đang công tác.

Chia sẻ với Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, người bệnh có tiền sử bệnh gout và rối loạn mỡ máu. Anh được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở, tím tái, đồng tử giãn 4-5 mm, không phản xạ ánh sáng.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức tim phổi hơn một giờ bằng ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, bóp bóng, sốc điện và dùng thuốc, người bệnh vẫn không xuất hiện tín hiệu sự sống.

Từ trường hợp đau lòng này, bác sĩ Tuệ khuyến cáo cộng đồng hạn chế đi nhà vệ sinh trong thời gian quá lâu, rặn mạnh. Điều này dễ làm thay đổi huyết áp, tăng gánh cho tim, kích thích loạn nhịp, nhồi máu cơ tim.

Khi thấy người thân ở trong nhà vệ sinh quá lâu bất thường, cần nhanh chóng kiểm tra, không nên ngại gõ cửa hay sợ làm phiền.

Nếu phát hiện nạn nhân bất tỉnh, không thở, cần lập tức gọi cấp cứu song song kiểm tra mạch, thở và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay tại chỗ. Mỗi phút giây chậm trễ đều có thể làm mất đi cơ hội sống.

Bên cạnh đó, mọi người tuyệt đối không nên bỏ qua các dấu hiệu thoáng qua như hoa mắt, chóng mặt, khó thở, nặng ngực, hồi hộp, vã mồ hôi bất thường, đau khớp gút bất thường…

Ngoài ra, người có bệnh nền như tim mạch, gout, mỡ máu, tiểu đường... cần tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ và kiểm soát các yếu tố nguy cơ như bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì vận động. Việc thăm khám và tầm soát định kỳ là rất quan trọng để phát hiện sớm các nguy cơ.