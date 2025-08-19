Nối thành công ngón tay cho cán bộ công an bị chém ở Hải Phòng

Người bệnh là Thiếu tá Phạm Văn Thắng, cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hải Phòng. Anh nhập viện trong tình trạng đứt lìa hoàn toàn ngón tay cái bàn tay phải, chảy nhiều máu và có nguy cơ mất vĩnh viễn chức năng bàn tay.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nối ngón tay cho Thiếu tá Phạm Văn Thắng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) đã khẩn trương xử trí vết thương, cầm máu và tiến hành vi phẫu. Ca mổ kéo dài 6 giờ với nhiều bước tỉ mỉ: cố định xương bằng đinh chuyên dụng, khâu nối gân, tái thông động mạch và tĩnh mạch dưới kính vi phẫu, phục hồi thần kinh, khâu da và tạo hình, sau đó băng ép và nẹp cố định.

Nhờ sự phối hợp của nhiều ê-kíp chuyên khoa, ngón tay của chiến sĩ công an đã được nối thành công, khôi phục tuần hoàn và chức năng cơ bản.

TS.BS Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu cho biết đây là ca chấn thương phức tạp, nguy cơ tàn phế cao, đòi hỏi kỹ thuật cao và tinh thần trách nhiệm lớn của đội ngũ y bác sĩ.

Ông nhấn mạnh, người bệnh là cán bộ công an đang thực hiện nhiệm vụ, vì vậy tập thể y bác sĩ xác định rõ trách nhiệm không chỉ cứu chữa một ca bệnh, mà còn giúp anh có thể tiếp tục công việc, tiếp tục phục vụ Nhân dân.

Trước đó, khoảng 8h57 ngày 17/8 tại cổng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, phường Bạch Đằng, một nhóm đối tượng tụ tập, mang theo băng rôn và phát trực tiếp trên mạng xã hội gây mất an ninh trật tự. Trong nhóm, Phạm Văn Trường (32 tuổi, trú tại xã Việt Khê) đã dùng dao chém Thiếu tá Phạm Văn Thắng khiến anh bị thương ở tay.

Ngay sau sự việc, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương truy bắt.

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng thăm hỏi, động viên Thiếu tá Phạm Văn Thắng (Ảnh: Công an cung cấp).

Chỉ sau hơn 3 giờ, lực lượng công an bắt giữ được Trường cùng 3 người liên quan là Vũ Hữu Cương (30 tuổi), Đỗ Thành Đạt (21 tuổi) cùng trú tại xã Việt Khê, và Trần Ngọc Tân (21 tuổi, phường Lưu Kiếm).

Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.