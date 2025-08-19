Tổng thống Trump: Mỹ sẽ không đưa binh sĩ tới Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trả lời Fox News, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ không đưa quân tới Ukraine nhằm đảm bảo an ninh cho nước này.

Trả lời câu hỏi về khả năng có các bảo đảm cho Kiev, ông Trump cho biết các nước châu Âu sẽ giữ vai trò chủ đạo. “Họ muốn có binh sĩ hiện diện trên thực địa. Tôi nghĩ đó sẽ không phải là vấn đề", ông nói.

Khi được hỏi liệu ông có thể đảm bảo rằng sẽ không có binh sĩ Mỹ nào ở Ukraine không, ông Trump đáp: “Tôi cam kết với các bạn với tư cách là tổng thống".

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Trump vào ngày hôm qua trong cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu đã bỏ ngỏ khả năng đưa quân tới Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất rằng lực lượng châu Âu nên tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình tương lai tại Ukraine.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, ông Macron cho rằng Ukraine phải có một “quân đội mạnh” và Tây Âu “sẽ cần giúp Ukraine với binh sĩ hiện diện trên thực địa”. Ông nói thêm: “Chúng ta sẽ cần các hoạt động gìn giữ hòa bình mà các đồng minh của Ukraine sẵn sàng cung cấp".

Tổng thống Pháp đã nhiều lần nêu ý tưởng này trong những tháng gần đây, cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer, nhưng nó cũng đối mặt với sự không đồng thuận từ các nhà lãnh đạo châu Âu khác.

Moscow nhiều lần tuyên bố bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây tại Ukraine đều không thể chấp nhận được.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán hòa bình có thể được hoàn tất với những đảm bảo an ninh trong vòng 10 ngày tới sau cuộc gặp của ông hôm 18/8 với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

“Các đảm bảo an ninh có lẽ sẽ được các đối tác của chúng tôi tháo gỡ, và sẽ xuất hiện thêm nhiều chi tiết. Tất cả những điều này sẽ được chính thức hóa trên giấy tờ trong vòng một tuần đến 10 ngày tới", ông nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin “theo bất kỳ định dạng nào” để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua.

Sau hội nghị thượng đỉnh song phương giữa ông Trump và ông Putin tuần trước ở Alaska, ông Zelensky lưu ý rằng các quan chức đã đồng ý tổ chức một cuộc họp 3 bên tiếp theo, có sự tham dự của cả 3 nhà lãnh đạo nhằm thúc đẩy nỗ lực hòa bình.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết ông muốn gặp riêng người đồng cấp Nga trước khi bước vào các cuộc đàm phán nhóm.

“Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ định dạng nào ở cấp lãnh đạo, bởi chỉ ở cấp lãnh đạo mới có thể giải quyết được tất cả những vấn đề phức tạp", ông Zelensky nói.

“Vì vậy, tôi xác nhận, và tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đều ủng hộ tôi, rằng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và sau đó chúng tôi mong đợi một cuộc gặp 3 bên", ông nói thêm.

Các nhà lãnh đạo châu Âu, những người cũng gặp ông Trump hôm qua, đã tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine. Họ nhấn mạnh rằng các đảm bảo an ninh là điều cần thiết trong bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào.