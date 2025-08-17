Mổ ở Mỹ thất bại, nữ Việt kiều được bác sĩ tại TPHCM lấy 481 viên sỏi mật

Ngày 16/8, thông tin với phóng viên Dân trí, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Ngọc Hớn, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi này đã thực hiện ca phẫu thuật giải thoát cho một nữ bệnh nhân khỏi tình trạng nguy hiểm ở túi mật.

Bệnh nhân là chị H.N. (sinh năm 1974, Việt kiều Mỹ). Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó chị được một cơ sở y tế tại Mỹ phát hiện sỏi mật, tuy nhiên thất bại trong quá trình gây mê để phẫu thuật, nên chỉ được điều trị nội khoa và giảm đau.

Gần đây khi về Việt Nam công tác, bệnh nhân đã vào một bệnh viện tư nhân để tìm cơ hội điều trị, nhưng tiếp tục gặp thất bại ở giai đoạn gây mê khi thực hiện ca mổ.

Thời điểm vào Bệnh viện Trưng Vương, bệnh nhân trong tình trạng đau nhiều vùng hạ sườn phải. Qua thăm khám và tiến hành chụp chiếu kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhân có sỏi túi mật, cần được phẫu thuật gấp.

Nếu không kịp thời can thiệp điều trị, nữ Việt kiều có thể bị viêm túi mật nặng, biến chứng hoại tử túi mật, thậm chí gây nhiễm trùng nặng làm nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Kim Huyên, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, cho biết trước áp lực rất lớn khi bệnh nhân đã mổ thất bại 2 lần trước đó, ê-kíp phẫu thuật và gây mê đã kiểm tra thực tế kỹ lưỡng, tìm nguyên nhân để lên phương án gây mê cẩn trọng.

Bệnh nhân được ghi nhận dị ứng với hơn 20 kháng nguyên, đồng thời có cân nặng cao, có tiền sử hội chứng ngưng thở khi ngủ. Do đó, ê-kíp gây mê đã chủ động phun khí dung, tiêm thuốc chống dị ứng đường tĩnh mạch và theo dõi sát đường thở của bệnh nhân.

Nhờ vậy, cuộc phẫu thuật được thực hiện một cách suôn sẻ, lấy ra đến 481 viên sỏi trong túi mật bệnh nhân. Hậu phẫu, sức khỏe nữ Việt kiều đã dần ổn định.

Số lượng sỏi khổng lồ được lấy ra khỏi túi mật của nữ Việt kiều (Ảnh: BS).

“Với túi mật chứa nhiều sỏi như của bệnh nhân trên, nếu điều trị không hợp lý có thể gây viêm túi mật nặng, sỏi có thể rơi xuống đường mật chính làm tắc nghẽn đường mật, gây viêm tụy cấp, tắc ruột và nhiều biến chứng khác.

Chính vì vậy, bệnh nhân khi bị sỏi mật cần được thăm khám và tư vấn ở cơ sở chuyên môn tốt, để sớm phát hiện bệnh.

Hơn nữa, mỗi bệnh nhân có bệnh lý nền và cơ địa kèm theo khác nhau, nên đều cần có sự thăm khám và lên phương án chi tiết, hợp lý, để kết quả điều trị được tốt nhất”, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Trân, Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp khuyến cáo.