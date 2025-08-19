Xe pháo quân sự tiếp tục cơ động về trung tâm thủ đô

Tối 19/8, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) tiếp tục tổ chức cơ động phương tiện khí tài quân sự từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (xã Phúc Sơn, Hà Nội) về Sở Chỉ huy ở đường Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, Hà Nội).

Trong khi cơ động, các lực lượng sẵn sàng xử lý nhanh chóng các tình huống đã được huấn luyện như: Phương tiện gặp sự cố kỹ thuật trên đường cơ động; xảy ra ùn tắc giao thông,...

Về biện pháp xử lý các đơn vị tự tổ chức sửa chữa, kịp thời báo cáo chỉ huy hành quân xử lý các tình huống và lực lượng kỹ thuật cấp trên đến sửa chữa cứu kéo cơ động, cùng lực lượng công an tại các trạm chốt điều chỉnh giao thông.

Theo dự kiến xe di chuyển theo các tuyến đường, phố: Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 21A - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công - Âu Cơ - Nghi Tàm - Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương.

Các khí tài được vận chuyển đêm 19 rạng sáng 20/8 về Sở Chỉ huy có thể là xe của Binh chủng Công binh, Binh chủng Pháo binh, tác chiến điện tử,...

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 di chuyển về Sở Chỉ huy ở Nguyễn Tri Phương (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó vào tối 18/8, rạng sáng 19/8, hàng trăm khí tài quân sự tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 đã được cơ động về khu vực trường đua F1 (cạnh sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm) và Sở Chỉ huy ở Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, Hà Nội).

Khoảng một tháng qua lực lượng vũ trang gồm các khối diễu binh Quân đội, Công an đã trải qua bốn buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 trước khi đến Quảng trường Ba Đình.

Hơn 16.300 quân nhân thuộc 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tham gia luyện tập chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9.

Trong số những khí tài tham gia diễu binh lần này có nhiều loại vũ khí do Việt Nam tự sản xuất hoặc cải tiến, hiện đại hóa.

Nổi bật như tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất, thuộc lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, vận chuyển và nạp tên lửa,...

Xe tăng T-90 được vận chuyển về trung tâm Hà Nội chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh (Ảnh: Nam Anh).

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố.

Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an; lực lượng xếp hình, xếp chữ.