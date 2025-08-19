Bố vợ dùng xà beng đánh con rể tử vong

Ngày 19/8, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ A'Rơng (SN 1958, trú tại làng Lang) để làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 17/8, anh T. (SN 1980, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đi nhậu về, thấy nhà bố vợ là ông A'Rơng không bật điện nên sang hỏi thăm.

Ông A'Rơng tại cơ quan công an (Ảnh: Chí Anh).

A'Rơng lúc này đang uống rượu trong nhà, thấy con rể sang chơi đã lớn tiếng chửi bới.

Tức giận, anh T. lấy rựa chém vào mái nhà bố vợ. Anh T. sau đó thấy hối hận định vào xin lỗi bố vợ. Thấy con rể vào, A'Rơng liền cầm xà beng đập mạnh vào đầu khiến anh T. ngã xuống.

Vết thương chảy máu trên đầu nhưng anh T. không đi bệnh viện mà vào giường nằm ngủ. Khoảng 1h ngày 18/8, gia đình phát hiện anh T. đã tử vong. Khám nghiệm ban đầu xác định, anh T. tử vong do chấn thương sọ não.

Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an phường Hội Phú truy tìm ông A'Rơng để xác minh vụ việc.

Chiều 18/8, lực lượng công an phát hiện A'Rơng lẩn trốn tại bãi đất trống trên đường Lý Chính Thắng, phường Hội Phú.

Tại cơ quan công an, A'Rơng đã khai nhận hành vi dùng xà beng sát hại con rể. Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.