Mấy tháng nay, trụ sở Chi hội Người khuyết tật liên phường Hoàng Mai trở thành một “xưởng thủ công” thu nhỏ. Tại đây, có những mảnh đời tuy khiếm khuyết về thể chất, nhưng lại có một ý chí, nghị lực mạnh mẽ, mong muốn được lao động và cống hiến cho xã hội.

Bộ sưu tập cờ đỏ sao vàng tạo nên từ nghị lực của những người khuyết tật Video: Bảo Ngọc).

Như thường lệ, 8h30, các thành viên của dự án Tôi giỏi lại đến Chi hội Người khuyết tật liên phường Hoàng Mai, bắt đầu ngày làm việc của mình.

Đồng lương hưu ít ỏi, lại thêm khuyết tật vận động khiến cuộc sống của bà Trần Thị Ngọc Tuyết (SN1962) gặp không ít khó khăn. Từ khi biết đến công việc dành cho người khuyết tật và người yếu thế được tổ chức ở đây, bà tham gia để những ngày tháng nghỉ hưu có thêm niềm vui và thu nhập.

“Trước đây người ta dùng những từ không đẹp để gọi những người giống tôi như ‘bà què’. Giờ chúng tôi được quan tâm, lại được tạo điều kiện làm việc ở đây, tôi thấy được an ủi và vui lắm”, vừa nói, bà Tuyết vừa tỉ mỉ lau đi phần sơn thừa trên miếng da bà vừa tô.

Đôi tay bà cầm miếng ráp, nhẹ nhàng mài đi các phần sần sùi trên miếng da mới. “Mài thế này để khi mình sơn, lớp sơn sẽ mịn màng hơn và có độ bóng. Khi lắp vào sản phẩm sẽ thêm phần đẹp mắt", người phụ nữ nói.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch Chi hội Khuyết tật Hoàng Mai, từ khi dự án “Tôi giỏi” được triển khai, cuộc sống của nhiều mảnh đời kém may mắn đã có sự thay đổi rõ rệt.

“Trước đây, nhiều người cảm thấy tự ti, nhút nhát vì những khiếm khuyết của mình và gặp khó khăn trong việc tìm được công việc ổn định. Từ khi tham gia Tôi giỏi, họ không những có thu nhập để nuôi sống bản thân mà còn tự tin hoà nhập để khẳng định giá trị của bản thân mình”, bà Chi nói.

Không chỉ ở Hoàng Mai, các chi hội người khuyết tật khác cũng có các xưởng thuộc dự án Tôi giỏi. Ở mỗi xưởng sẽ thực hiện các công đoạn khác nhau: cắt da, dập khuy, tô viền, làm hoạ tiết trang trí…

“Chúng tôi chia cách hoàn thiện sản phẩm ra thành nhiều bước để ai cũng có thể làm được. Từ đây, các cô bác, các bạn đều có thu nhập từ chính sức lao động của mình”, anh Nguyễn Văn Phúc, người sáng lập dự án Tôi giỏi chia sẻ.

Nếu như trước đây, những người khuyết tật tìm việc làm vốn đã khó khăn, lại chỉ được trả đồng lương ít ỏi. Giờ đây, họ không chỉ có thu nhập gấp 10, 15 lần so với trước, mà còn được làm việc trong không khí chan hoà, tạo cảm giác gắn bó như trong một gia đình.

“Có những lần tôi nghe các bạn chia sẻ đã thức tới 1, 2h để hoàn thiện sản phẩm. Mọi người nói rằng đã rất lâu mới tìm được công việc phù hợp như vậy nên làm hăng say đến quên cả giờ giấc”, anh Phúc mỉm cười.

Theo anh Phúc, hơn cả có một công việc, ở đây những người khuyết tật, người yếu thế còn được học thêm một nghề. Mai này dù họ có tiếp tục đồng hành cùng dự án hay không, họ vẫn sẽ có tay nghề để tiếp tục lao động, cống hiến bằng sức mình.

Nhiều người sau khi được đào tạo nghề làm các sản phẩm bằng da thủ công đã quay trở lại. Họ tiếp tục đồng hành cùng những người có hoàn cảnh giống mình, hướng dẫn những mảnh đời kém may mắn có được công việc và nguồn thu từ đôi tay nghị lực.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, bộ sưu tập "Việt Nam ơi!" gồm túi đeo chéo, ốp lưng, móc chìa khóa… in hình cờ Tổ quốc được những “nghệ nhân” khiếm khuyết tại Tôi giỏi tỉ mỉ hoàn thiện, gấp rút chuẩn bị cho đại lễ.

“Bộ sưu tập này không chỉ thể hiện tình yêu nước của các cô, các bác, các bạn khuyết tật mà còn thể hiện ý chí vươn lên hoàn cảnh, tâm huyết và sự tài năng của họ khi được tạo điều kiện để làm những công việc thích hợp”, anh Phúc nói.

Những sản phẩm được tạo ra bằng đôi tay tỉ mỉ gửi gắm cả mong ước được thể hiện giá trị của bản thân không chỉ đẹp mắt mà còn thật sự chất lượng, được chăm chút từng đường chỉ, nét viền.

“Có những người đã quay lại mua tới lần thứ 4, thứ 5. Họ quay lại mua không chỉ vì ủng hộ, sẻ chia với những người khuyết tật mà còn lựa chọn vì đây là một sản phẩm có chất lượng”, anh Phúc chia sẻ.

Lạc quan chia sẻ về khiếm khuyết trên gương mặt, chị Trần Phương Trang (SN1987) cười: “Cả nhà có mỗi tôi có đặc điểm này. Tôi nghĩ mình mang gen trội mà thôi”.

Chị Trang từng có thời gian học trung cấp dược, tuy nhiên do hoàn cảnh mà chị không được làm đúng chuyên ngành của mình. Không nản chí, chị vẫn đi tìm và làm nhiều công việc khác nhau trước khi gặp anh Phúc và Tôi giỏi.

Không vì gương mặt chưa hoàn hảo mà thu mình lại, chị Trang vẫn tự tin giới thiệu các sản phẩm được những “nghệ nhân” khuyết tật làm ra trong các video quảng cáo sản phẩm.

“Không khí ở đây khiến tôi cảm thấy vui vẻ, ấm áp như ở nhà. Ai cũng được chỉ dạy nhiệt tình bằng cả sự chân thành”, chị Trang vui vẻ nói.

Với những người lành lặn, việc được khen giỏi không phải chuyện gì xa lạ. Nhưng với những người có khiếm khuyết về thể chất, nhận được lời khen không chỉ là sự công nhận mà còn là động lực, tiếp thêm cho họ sức mạnh để chiến thắng hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

“Tôi giỏi” khi này trở thành lời khẳng định của chính họ về giá trị của bản thân mình.

Ảnh: Bảo Ngọc

Video: Bảo Ngọc