7 thức uống tự nhiên giúp đào thải axit uric hiệu quả

Axit uric là một chất thải tự nhiên được tạo ra bởi quá trình chuyển hóa purin của cơ thể, có trong một số loại thực phẩm.

Thông thường axit uric được thận đào thải qua nước tiểu nhưng do bạn ăn các đồ ăn nhiều đạm, uống nhiều bia rượu khiến tăng tổng hợp axit uric hoặc do chức năng của thận suy giảm khiến giảm đào thải axit uric làm cho lượng axit uric trong máu tăng cao. Nồng độ axit uric tăng cao có thể dẫn đến các bệnh như bệnh gút hoặc sỏi thận.

Chế độ ăn uống, tập thể dục và những thay đổi lối sống khác có thể giúp cải thiện bệnh gút và các tình trạng sức khỏe khác do nồng độ axit uric cao gây ra. Tuy nhiên, chúng không phải lúc nào cũng có thể thay thế các phương pháp điều trị y tế.

Để kiểm soát bệnh, bạn hãy uống tất cả các loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Sự kết hợp đúng đắn giữa chế độ ăn uống, tập thể dục và thuốc có thể giúp hạ nồng độ axit uric cao và kiểm soát các triệu chứng.

Kết hợp chế độ ăn, tập thể dục và thuốc có thể giúp hạ nồng độ axit uric cao (Ảnh: Health).

Dưới đây là một số loại đồ uống giúp đào thải axit uric ra khỏi cơ thể:

Uống nhiều nước

Theo Healthline, uống nhiều chất lỏng giúp thận đào thải axit uric nhanh hơn. Thận lọc khoảng 70% axit uric trong cơ thể. Uống đủ nước có thể giúp hỗ trợ thận và có thể làm giảm nguy cơ sỏi thận do axit uric.

Vì thế, bạn hãy luôn mang theo một chai nước bên mình, đặt báo thức mỗi giờ để nhắc bạn uống vài ngụm.

Uống cà phê

Nghiên cứu từ năm 2016 cho thấy cà phê có thể giúp giảm nồng độ axit uric trong huyết thanh theo hai cách chính. Nó cạnh tranh với enzyme phân hủy purin trong cơ thể, làm giảm tốc độ sản xuất axit uric. Nó làm tăng tốc độ cơ thể bài tiết axit uric.

Các nghiên cứu khác từ năm 2016 cho thấy có đủ bằng chứng ủng hộ khả năng làm giảm nồng độ axit uric của caffeine. Một nghiên cứu năm 2021 cũng cho thấy việc uống cà phê thường xuyên không liên quan đáng kể đến nguy cơ tăng axit uric máu.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng cần có thêm các nghiên cứu để làm rõ liệu cà phê có thể ảnh hưởng đến nồng độ axit uric hay không.

Thêm nước chanh vào thói quen buổi sáng

Theo Times of India, nước chanh thực sự có thể giúp giảm axit uric. Hàm lượng vitamin C cao trong chanh giúp cơ thể phân hủy và đào thải axit uric dư thừa. Bạn chỉ cần vắt nửa quả chanh vào một cốc nước ấm mỗi sáng và uống một cốc.

Nước ép dưa chuột

Dưa chuột chứa 90% là nước, giúp đào thải độc tố, bao gồm cả axit uric. Hơn nữa, chúng cực kỳ ít purin, nghĩa là chúng sẽ không làm tăng thêm vấn đề. Vì thế, bạn hãy xay một quả dưa chuột với một ít nước và thưởng thức vào những ngày nóng bức.

Nước ép dưa hấu

Dưa hấu không chỉ là món ngon mùa hè, nó còn là vũ khí bí mật chống lại tình trạng axit uric cao. Thành phần chính của loại quả này là nước, giúp thận đào thải axit uric dư thừa hiệu quả hơn. Dưa hấu cũng ít purin, nên bạn không cần lo lắng về việc gây ra cơn gút cấp.

Bạn hãy xay một ly nước ép dưa hấu để có một thức uống ngọt ngào, bổ sung nước, giúp kiểm soát nồng độ axit uric.

Trà gừng

Gừng không chỉ mang đến hương vị cay nồng cho ngày mới mà còn chứa đầy lợi ích chống viêm, giúp giảm nồng độ axit uric. Bạn hãy đun sôi vài lát gừng tươi trong nước và thêm một chút mật ong để pha trà. Nó giống như một loại trà thư giãn, có tác dụng kỳ diệu cho các khớp.

Trà xanh

Nhưng ngoài tác dụng làm dịu, trà xanh còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cơ thể xử lý và đào thải axit uric dư thừa. Uống trà xanh thường xuyên có thể giúp thận hoạt động trơn tru hơn.