Bệnh nhân không còn lo cảnh mất giấy tờ khi đi khám bệnh

Ngày 19/8, Bệnh viện K chính thức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và hồ sơ bệnh án điện tử trong khám chữa bệnh, sau một thời gian thử nghiệm.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, sau quá trình nỗ lực xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa và hơn 4 tháng thử nghiệm, triển khai thí điểm tại các cơ sở bệnh viện chính thức áp dụng bệnh án điện tử, giải quyết được khối lượng khổng lồ hồ sơ giấy trước đó.

Phim chụp của người bệnh được lưu trên hệ thống dữ liệu, vừa tiết kiệm chi phí in ấn, vừa giúp bác sĩ theo dõi hồ sơ, quá trình điều trị của người bệnh thuận lợi (Ảnh: T.M).

Theo đó, với 2.400 giường bệnh, năm 2024, Bệnh viện K tiếp nhận hơn 436.000 lượt khám bệnh, 68.119 bệnh nhân điều trị nội trú, 31.683 ca phẫu thuật và 262.607 ca chụp MRI và CT Scan, 4.488 trường hợp khác thuộc các danh mục kỹ thuật chuyên môn.

Ngoài ra, với đặc thù bệnh nhân điều trị ung thư, các đợt điều trị, tái khám kéo dài, có những bệnh nhân hồ sơ dày cả tập, việc ứng dụng bệnh án điện tử giúp giải tỏa rất lớn trong khâu lưu trữ hồ sơ.

Bệnh viện K chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tử từ ngày 19/8 (Ảnh: T.M).

Từ ngày 1/4, Bệnh viện K đã bắt đầu triển khai thí điểm bệnh án điện tử tại cơ sở 1. Tiếp đó, trong khoảng 1/6 đến 30/6, bệnh viện tiếp tục triển khai thí điểm tại cơ sở 2.

"Việc thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hồ sơ bệnh án giấy mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh và cán bộ y tế, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng khám chữa bệnh", GS Quảng đánh giá.

Người bệnh thay vì đi khám, phải chờ đợi lâu tại bệnh viện có thể đăng ký lịch khám trực tuyến qua điện thoại hoặc ứng dụng di động.

Toàn bộ hồ sơ của người bệnh được lưu trữ đồng bộ, giúp các bác sĩ dễ dàng truy cập và theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, từ đó đưa ra chẩn đoán chính xác hơn.

Hệ thống này còn giúp giảm chi phí khi không cần in hồ sơ, giấy tờ và phim chụp.

Ngoài ra, bệnh án điện tử còn cho phép liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế, giúp người bệnh không phải làm lại các xét nghiệm đã có. Cuối cùng, nó còn nâng cao tính minh bạch trong quản lý bảo hiểm y tế, giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.