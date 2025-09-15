Vì sao hội trường "bùng nổ" khi nữ bác sĩ nội trú chọn ngành Nội tim mạch?

Nội tim mạch - Lựa chọn đầy thử thách

Trong bối cảnh nhiều chuyên ngành y khoa "cháy hàng" ngay từ những lượt đăng ký đầu tiên, Nội tim mạch lại trở thành lựa chọn đầy thử thách, thu hút những tân bác sĩ nội trú mang trong mình niềm đam mê và bản lĩnh đặc biệt.

Tại buổi lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, các chuyên ngành như Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình nhanh chóng "hết chỗ" với sự ưu tiên của các thí sinh có thứ hạng cao.

Đáng chú ý, 6 trong số 10 thí sinh đứng đầu đã chọn Sản phụ khoa. Ngược lại, Nội tim mạch phải đến lượt thứ 184 mới chính thức đủ chỉ tiêu, cho thấy sự phân vân của nhiều tân bác sĩ.

Bác sĩ có xếp hạng 184 là người cuối cùng chọn ngành Nội tim mạch (Ảnh: Chụp màn hình).

Đặng Thị Ngọc Linh, tân bác sĩ nội trú xếp hạng 5, đã gây bất ngờ và nhận được sự cảm phục khi dũng cảm lựa chọn Nội tim mạch - chuyên ngành được mệnh danh là khó khăn và vất vả bậc nhất trong y học. Quyết định này đã tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Trần Quang Anh, tân bác sĩ nội trú xếp thứ 152, cũng chia sẻ về niềm đam mê với Nội tim mạch: "Ngay từ năm thứ hai, tôi đã quan tâm đến tim mạch. Đam mê thực sự bùng cháy khi tôi được học lâm sàng về chuyên ngành này. Tôi muốn dùng chuyên môn để chữa trị, giúp bệnh nhân có chất lượng cuộc sống tốt hơn".

Quang Anh cho biết thêm, những lần tiếp xúc với bệnh nhân tim mạch, chứng kiến các ca cấp cứu và tìm hiểu sâu về chuyên ngành đã củng cố quyết tâm của anh.

Mặc dù nhiều người khuyên đây là chuyên ngành khó, áp lực cao, anh vẫn kiên định: "Đã là bác sĩ nội trú thì bất kể chuyên ngành nào cũng không nhàn rỗi. Nội tim mạch là chuyên ngành tôi cảm thấy phù hợp nhất".

Áp lực chồng chất áp lực

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, lý giải về độ khó của chuyên ngành này: "Nội tim mạch là một ngành đặc thù. Chỉ riêng trái tim đã là một khối lượng kiến thức khổng lồ, từ giải phẫu, sinh lý, huyết động đến hệ thần kinh và mạch máu".

Theo BS Mạnh, lượng lý thuyết dày đặc, bệnh lý đa dạng và sự xuất hiện liên tục của các phương pháp mới đòi hỏi bác sĩ Nội tim mạch phải tích lũy kiến thức gấp hai đến ba lần so với các chuyên ngành khác.

BS Mạnh bày tỏ niềm phấn khích khi số lượng các bạn dũng cảm, đam mê với Nội tim mạch nhiều hơn (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh đó là áp lực sinh tử luôn thường trực. "Khi mới vào nghề, tôi luôn áp lực vì đối mặt với sinh tử. Bệnh nhân đột quỵ hay tim mạch nặng có thể tử vong ngay lập tức nếu chậm trễ dù chỉ 5 phút", BS Mạnh chia sẻ.

Những tình huống cấp bách đòi hỏi bác sĩ phải xử lý nhanh chóng, nơi mỗi giây phút đều quyết định sinh mệnh bệnh nhân, và một sai sót nhỏ có thể dẫn đến kết cục thương tiếc.

BS Mạnh cho biết các bác sĩ ngành Nội tim mạch luôn phải trong tâm thế sẵn sàng và áp lực cao (Ảnh: NVCC).

Đặc biệt, bệnh nhân tim mạch thường là người lớn tuổi, đi kèm nhiều bệnh lý nền phức tạp, gây khó khăn trong chẩn đoán và điều trị. BS Mạnh kể về một trường hợp bệnh nhân ban đầu đau đầu, chóng mặt, nhưng sau khi kiểm tra kỹ và xuất hiện các cơn ngất, bác sĩ phát hiện vấn đề là loạn nhịp, ngừng tim đột ngột. "Đây là một điển hình cho trường hợp khó chẩn đoán", ông nói.

Tân bác sĩ Trần Quang Anh cũng từng chứng kiến một bệnh nhân đột ngột ngừng tim và không qua khỏi dù đã được cấp cứu kịp thời. Kỷ niệm này đã in đậm trong anh, nhắc nhở về độ rủi ro y khoa cao và yêu cầu kiến thức, kinh nghiệm đồ sộ của chuyên ngành.

Ngoài ra, Nội tim mạch đòi hỏi bác sĩ phải liên tục cập nhật các kỹ thuật mới do tính chất chuyên môn cao về nội khoa kết hợp với các kỹ thuật can thiệp tim mạch.

Sự kết hợp giữa khối lượng kiến thức khổng lồ, tính chất phức tạp của bệnh lý và áp lực sinh tử cao đã khiến Nội tim mạch trở thành một chuyên ngành "khó nhằn" bậc nhất.

Trái tim giữ ngọn lửa nghề

Áp lực công việc, cường độ trực, khối lượng bệnh nhân và yêu cầu thích nghi chỉ là một phần của những "chông gai" trong Nội tim mạch. BS Đoàn Dư Mạnh nhấn mạnh rằng đây không phải là chuyên ngành có thu nhập tốt so với một số khác, do đó, lựa chọn Nội tim mạch đòi hỏi một trái tim yêu nghề mãnh liệt.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch chuyển hóa ngày càng gia tăng (Ảnh một ca phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội: M.H).

"Tôi rất mừng khi có nhiều tân bác sĩ lựa chọn và quan tâm đến Nội tim mạch hơn. Có thể một phần do xã hội đã chú ý đến sức khỏe tim mạch, nhưng trên hết, tôi vui vì các bạn đã dũng cảm, đam mê với nghề", BS Mạnh bày tỏ.

Thế hệ bác sĩ trẻ ngày nay đối mặt với áp lực lớn nhưng cũng có nhiều lợi thế, đặc biệt là khả năng tiếp cận kho tàng tri thức toàn cầu và sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

BS Mạnh nhớ lại những năm tháng làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chứng kiến nhiều ca tử vong, thậm chí sau những ca mổ kéo dài hàng chục tiếng. Những thất bại ban đầu gây buồn bã, thất vọng nhưng dần giúp ông hình thành sự "chai sạn" - không phải vô cảm mà là sự chấp nhận thực tế nghiệt ngã, để tiếp tục giúp đỡ những bệnh nhân khác.

Ông khuyên các tân bác sĩ Nội tim mạch cần học cách cân bằng cảm xúc và năng lượng cuộc sống thông qua các thú vui riêng để giảm áp lực, duy trì sức khỏe và hiệu quả công việc.

Với vai trò là một bác sĩ thế hệ đi trước, BS Mạnh gửi gắm niềm tin vào các tân bác sĩ, mong họ sẽ luôn giữ lửa, nhiệt huyết và kiên định với ngành nghề đã chọn, tiếp nối thế hệ đi trước để trở thành những tinh hoa của nền y khoa Việt Nam.

Bệnh tim mạch đang là thách thức lớn đối với y tế toàn cầu và Việt Nam, với tỷ lệ mắc các bệnh như tăng huyết áp, mạch vành, suy tim ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Cục Y tế Dự phòng ước tính, 7 trong số 10 người chết ở Việt Nam là do các bệnh không lây nhiễm, trong đó bệnh lý tim mạch cướp đi sinh mạng khoảng 200.000 người/năm, chiếm 25% tổng số ca tử vong.

Thực tế đáng báo động này đặt ra nhu cầu cấp thiết về nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực Nội tim mạch. Họ là những người giữ trọng trách quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch cộng đồng, giảm thiểu tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch chuyển hóa, vốn là mối đe dọa trực tiếp đến chất lượng cuộc sống trong xã hội hiện đại.